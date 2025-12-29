Los 10 modelos de vehículos más robados en Chile y por qué Toyota lidera el ranking

La temporada estival de 2025-2026 comenzó con una ola de robos a turistas argentinos que cruzaron la cordillera para vacacionar o tomar un descanso en Chile. El último en conocerse fue un intento de robo a un albardonero, quien frustró el robo de su camioneta Toyota SW4 en la Avenida del Mar de La Serena gracias a que había retirado el volante como medida de seguridad. Este incidente no fue aislado y se enmarcó en una ola inicial de delitos que alertó a las autoridades y a la comunidad turística sobre los riesgos de la temporada.

Estos hechos, que coincidieron con el inicio del masivo flujo vacacional, pusieron de manifiesto dos patrones que se mantendrían durante todo el verano: el foco de los delincuentes en vehículos de alta gama y gran valor de reventa (especialmente camionetas y SUV) y la vulnerabilidad de los turistas en zonas costeras y de alto tránsito.

Los autos más robados en 2025: la lista oficial

Según el último informe de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 se denunció el robo de 13,831 vehículos que tenían seguro. Un pequeño grupo de modelos concentra la mayor cantidad de casos.

La camioneta Toyota Hilux volvió a ser el auto más robado del país, con 1,006 unidades. En segundo lugar aparece la Toyota RAV4, con 827 robos. Completan la lista de los cinco más buscados la Mitsubishi L200 (602 robos), la Ford Territory (352) y la Chevrolet Groove (342).

Un dato clave es el fuerte crecimiento en los robos de la Toyota RAV4, que pasó de 301 robos en 2024 a 827, mostrando un cambio en las preferencias de los delincuentes hacia los SUV de alto valor.

La lista

Toyota Hilux (1,006 unidades) Toyota RAV4 (827 unidades) Mitsubishi L200 (602 unidades) Ford Territory (352 unidades) Chevrolet Groove (342 unidades) Suzuki Baleno (189 unidades) Kia Motors Soluto (173 unidades) Kia Motors Rio (168 unidades) Chery Tiggo (163 unidades) Toyota Land Cruiser (162 unidades)

Un verano especialmente peligroso: la ola estival de robos

La temporada de verano en Chile trae un preocupante incremento en los delitos contra los vehículos. Los balnearios, estacionamientos públicos, playas y servicentros se convierten en puntos críticos.

Muchos turistas dejan sus autos, a veces cargados con equipaje, en lugares que no conocen bien y que pueden carecer de vigilancia. Esta combinación convierte el periodo estival en una ventana de oportunidad para los delincuentes, tal como se evidenció con los incidentes contra turistas sanjuaninos a finales de diciembre de 2025.

¿Por qué roban estos modelos? La razón del mercado

Los delincuentes buscan principalmente tres tipos de vehículos, y cada uno tiene un destino diferente en el mercado negro.

El primer grupo son las camionetas pick-up, como la Toyota Hilux. Son vehículos caros, muy usados en trabajos como la minería, y hay una demanda enorme de sus repuestos en el mercado ilegal. Durante el verano, muchas se usan para viajar, llevando equipaje en su caja, lo que las hace un blanco aún más atractivo.

El segundo grupo son los SUV o autos familiares modernos, como la Toyota RAV4. Estos modelos son robados por su alto valor de reventa, tanto dentro de Chile como en el extranjero. Su popularidad global los hace fáciles de "lavar" y vender.

El tercer motivo es su uso para cometer otros delitos. Autos potentes y comunes son usados por bandas para realizar "encerronas" o fugas, ya que pasan desapercibidos en el tráfico.

Modelos que son blancos fijos

Para entender bien el problema, no basta con ver solo el último año. Al revisar las listas de los últimos diez años, un patrón se hace evidente: los mismos modelos vuelven a aparecer.

La Toyota Hilux ha sido el auto más robado en Chile en los años 2016, 2017, 2021, 2022, 2023, 2024 y ahora en 2025. Esto demuestra que el robo de autos es un negocio ilegal que busca estabilidad. Los delincuentes prefieren modelos que saben que pueden vender fácilmente, ya sea completo o en partes, año tras año.