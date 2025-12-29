En medio de un panorama institucional marcado por urgencias económicas y una transición dirigencial, San Lorenzo comenzó a delinear el camino para resolver uno de los problemas más apremiantes: las inhibiciones que hoy le impiden incorporar jugadores. Según confirmó el vocal Jonathan Lirosi, el club ya trabaja sobre una fecha concreta para saldar la deuda que mantiene bloqueado el mercado azulgrana.

“Para el 11 o 12 de enero ya van a estar levantadas”, aseguró Lirosi en declaraciones al medio Soy San Lorenzo. El monto total de las 14 inhibiciones impuestas por FIFA, que asciende a 3,2 millones de dólares, frenó desde junio pasado la posibilidad de sumar refuerzos, afectando la planificación deportiva. Con ese frente encaminado, la dirigencia espera empezar a recomponer el plantel de cara a la temporada 2026.

Mientras avanza el saneamiento económico, también comenzaron los primeros lineamientos deportivos. Lirosi reveló un pedido puntual del entrenador Damián Ayude al flamante presidente Sergio Costantino: “Le pidió que se mantenga el plantel. Que dentro de lo posible solo se venda un jugador y que sea por la cláusula de salida”. La idea es sostener la base que disputó la última campaña y sumar jerarquía una vez destrabado el mercado.

La actual conducción transitoria asumió tras la asamblea extraordinaria realizada recientemente y tendrá vigencia hasta antes de mitad de año, cuando se celebren las elecciones anticipadas del 30 de mayo. “Es un mandato corto. Hay que acompañarlo a Costantino y si sale bien es probable que pueda ganar las elecciones”, afirmó Lirosi, dejando entrever que el respaldo interno podría consolidarse si se concretan los primeros pasos de la gestión.

En este contexto, la próxima reunión de Comisión Directiva está prevista para el martes a las 18, con la posibilidad de que sea abierta a los socios. Allí se espera avanzar en la conformación de las subcomisiones que acompañarán el día a día institucional y deportivo.

Con la fecha marcada en el calendario y los compromisos económicos en vías de resolución, San Lorenzo encara un mes clave para ordenar su economía, estabilizar el proyecto deportivo y recuperar margen de maniobra en el mercado. El levantamiento de las inhibiciones sería el primer gran paso para empezar a mirar hacia adelante.