Los manejos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvieron a quedar en el centro de la escena tras revelarse un complejo entramado de transferencias internacionales, operaciones por decenas de millones de dólares y vínculos con sociedades sin actividad real registradas en Estados Unidos. De acuerdo con una investigación de La Nación, al menos USD 42 millones salieron de una cuenta bancaria a nombre de la entidad en ese país hacia cuatro firmas radicadas en Florida que no registran empleados ni actividad comercial conocida, y cuyos titulares presentan antecedentes de insolvencia y escasa vinculación empresarial.

Las operaciones forman parte de un circuito financiero global que superó los USD 260 millones en cuatro años, con recursos provenientes de sponsors, derechos de televisión y partidos amistosos. Sin embargo, el destino final de parte de los fondos permanece opaco, alimentando interrogantes sobre la trazabilidad y el control institucional.

TourProdEnter LLC, el eje de la administración internacional

La estructura se consolidó a partir de TourProdEnter LLC, una empresa creada en agosto de 2021 en Florida y que, pocos meses después, se convirtió —mediante contrato aprobado por el Comité Ejecutivo presidido por Claudio “Chiqui” Tapia— en agente comercial exclusivo de la AFA en el extranjero.

Desde entonces, la firma canalizó ingresos, realizó pagos y transfirió excedentes a la Argentina tras deducir comisiones. Según registros bancarios confidenciales citados por la investigación, TourProdEnter movilizó más de USD 260 millones, distribuidos en cuentas de Bank of America (USD 146 millones), Synovus (USD 72,4 millones), Citibank (USD 41 millones) y JP Morgan.

Una parte importante del dinero provino de empresas patrocinadoras y compañías asociadas a la Selección Argentina, entre ellas Adidas, que transfirió USD 78,6 millones sólo a través de Bank of America. También aportaron fondos Argentina Football Distribution, vinculada al streaming AFA Play, y Reporter Broadcasting Company.

Pero el flujo financiero no se limitó a actividades deportivas y contractuales: cerca de USD 110 millones tuvieron como destino Adcap Uruguay Agente de Valores, entidad que intervino en operaciones de cambio de bonos y que actuó como intermediaria entre la estructura financiera montada desde Estados Unidos y las cuentas argentinas de la AFA. Parte de estas operaciones circularon por jurisdicciones como Islas Vírgenes Británicas, uno de los destinos más utilizados para movimientos societarios de baja transparencia.

Fuentes de Adcap Uruguay reconocieron el rol como agente financiero, afirmaron haber operado bajo normativas vigentes y aseguraron que, luego de la liquidación de bonos, los fondos eran enviados a cuentas de la AFA en bancos argentinos. No obstante, en los balances presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ) no figura el detalle de ese circuito, más allá de la mención de TourProdEnter como “deudora”.

Cuatro firmas fantasma y USD 42 millones sin explicación clara

El rasgo más llamativo de la operatoria aparece en el destino de parte de los fondos: USD 42 millones fueron enviados a Soagu Services LLC (USD 10,8 millones), Marmasch LLC (USD 13,4 millones), Velp LLC (USD 3 millones) y Velpasalt LLC (USD 14,7 millones). Todas ellas son sociedades de responsabilidad limitada sin empleados ni actividad registrada, características que suelen definir a las denominadas “sociedades fantasma”.

Los beneficiarios finales de estas firmas —personas con domicilio en Bariloche— presentan perfiles alejados de operaciones financieras de alto volumen: beneficiarios de planes de vivienda social, empleados de comercios locales y personas con deudas bancarias importantes. A esto se suma un dato inquietante: Velp recibió una transferencia relevante aun después de haber sido disuelta formalmente, lo que refuerza las dudas sobre el control y destino de los fondos.

Justificaciones, superávit y una transparencia que no despeja sospechas

Desde la AFA, Tapia y su equipo sostienen que la operación internacional permitió sortear el cepo cambiario argentino y contribuyó al superávit obtenido tras el Mundial de Qatar. Sin embargo, la falta de trazabilidad pública, la ausencia de desagregación en los balances y la imposibilidad de identificar beneficiarios finales mantiene abiertas preguntas sobre la integridad institucional.

Autoridades de la IGJ reconocen que la documentación presentada dificulta la interpretación legal y el control público de los movimientos, especialmente por la falta de detalle entre lo gestionado en el exterior y lo registrado en los estados contables oficiales.

Un recorrido que abre interrogantes

El crecimiento de los ingresos por sponsorización a partir de 2021 coincidió con la etapa de mayores éxitos deportivos y con la consolidación de TourProdEnter como pieza central del modelo financiero. Pero el desfasaje entre lo movido afuera y lo explicitado adentro deja un vacío que, al menos por ahora, nadie logra explicar con claridad.

Las transferencias a firmas sin actividad, la presencia de intermediarios en jurisdicciones offshore, la disolución irregular de una de las LLC receptoras y el escaso reflejo contable del circuito plantean interrogantes que exceden la administración coyuntural: ¿quién controla el destino final del dinero que genera el fútbol argentino?. Por ahora, la respuesta sigue siendo una zona gris.