Con el estreno de los dos volúmenes de la quinta temporada en la plataforma de streaming, los seguidores ya han tenido acceso a los episodios del 1 al 7. Actualmente, la atención se centra de forma exclusiva en el episodio 8, el cual representará el desenlace definitivo de la serie y se publicará el próximo 31 de diciembre.

Ante la inminencia del final, ha cobrado fuerza una teoría que plantea la posible muerte de algunos de los personajes principales. El foco de las especulaciones recae sobre Steve y Dustin, quienes, tras enfrentar una relación delicada en el volumen 2, terminaron por estrechar sus vínculos y reafirmar su aprecio mutuo. No obstante, diversos rumores señalan que Steve tiene altas probabilidades de morir en la trama.

La preocupación de los fanáticos aumentó debido a una frase compartida entre ambos personajes en los capítulos más recientes. Al decirse mutuamente “si tú caes, yo caigo”, muchos seguidores han interpretado que tanto Dustin como Steve podrían fallecer en el capítulo final. El público permanece a la expectativa para confirmar si alguno de los protagonistas terminará su recorrido en este último episodio.