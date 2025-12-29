Maya Hawke: cinco datos curiosos de la estrella de Stranger Things

Maya Ray Thurman Hawke nació el 8 de julio de 1998 en la ciudad de Nueva York. Es hija de los reconocidos actores Uma Thurman y Ethan Hawke, quienes se conocieron durante el rodaje de la película Gattaca y permanecieron casados entre los años 1998 y 2005. Aunque su carrera interpretativa comenzó en 2017 con la producción Little Women, alcanzó el estrellato internacional al dar vida a Robin Buckley, uno de los personajes más emblemáticos de su trayectoria.

En la actualidad, Hawke es considerada un ícono pop con voz propia que ha sabido combinar el talento actoral con la música y la moda,. En su faceta como cantante y compositora, la artista ha lanzado material propio, incluyendo su álbum titulado Blush. Asimismo, su reputación como actriz versátil se ha fortalecido gracias a su participación en diversos proyectos cinematográficos, entre los que destaca la cinta Once Upon a Time in Hollywood.

A pesar de su linaje en la meca del cine, la joven ha construido su propio camino artístico de manera honesta y sin depender exclusivamente de su apellido. Al respecto, ha compartido reflexiones sobre la influencia de sus padres y cómo asume con transparencia su rol dentro de la industria. Su historia representa, además, una nueva forma de entender la fama a través de internet.