Valentina Ferrer le dio un tour a J Balvin por Carlos Paz: las fotos

J Balvin se alejó de las giras internacionales para refugiarse en la tranquilidad de Villa Carlos Paz, Córdoba. Acompañado por su pareja, la modelo Valentina Ferrer, el artista colombiano celebró las fiestas decembrinas integrándose a la rutina de la familia cordobesa en un entorno de naturaleza y paisajes serranos.

A través de su cuenta de Instagram, el músico compartió postales de su descanso que incluyeron hamacas bajo los árboles y caminatas junto al río,. En una de sus publicaciones, el cantante manifestó: “El tiempo pasa rápido en Carlos Paz, Argentina. Los amo, gracias por tanto amor”. La estadía también tuvo momentos de distensión que se volvieron virales, como un video donde se lo ve brindando con un vaso de fernet mientras suena su reciente colaboración con Bizarrap.

Publicidad

Más allá del ocio, la pareja protagonizó una acción solidaria al visitar un merendero en Villa San Nicolás. Durante la jornada, compartieron tiempo con familias locales y entregaron juguetes, dejando planteado el objetivo de coordinar nuevas iniciativas sociales para el año 2026.