Si bien el mercado cambiario abrió diciembre con una extensión de la "pax" cambiaria, este martes el dólar oficial anotó una leve suba y tocó máximos en un mes. Cabe resaltar que en noviembre la divisa operó sin sobresaltos: el mayorista avanzó solo $6,5 en el mes, una suba de 0,5% que contrasta con el salto de casi 5% registrado en octubre, en plena antesala electoral.

El martes, el mayorista operó este martes a $1.455, una suba de $3,50 con respecto a la jornada previa, dejando la brecha contra el techo de la banda en torno al 3,9%, apenas por encima del 3,4% de fines de octubre.

Publicidad

Cabe resaltar que, durante la última semana de noviembre, el mayorista subió $26,50, acelerando levemente frente a los $22 de la semana previa. En lo que va de 2025, acumula una suba del 40,7%.

En cuanto al minorista, en el Banco Nación la divisa norteamericana subió $5 y se consiguió a $1.480,00, mientras que el promedio del BCRA, se ubica en $1.478,72. Los financieros operan con una tendencia similar, el MEP sube 0,2% y se vende a $1.478,59, mientras que el CCL trepa 1,7% y se ubica en $1.521,79. El blue se mantuvo estable en $1.445.