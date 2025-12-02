Economía > Finanzas
Este martes el dólar oficial anotó una leve suba
POR REDACCIÓN
Si bien el mercado cambiario abrió diciembre con una extensión de la "pax" cambiaria, este martes el dólar oficial anotó una leve suba y tocó máximos en un mes. Cabe resaltar que en noviembre la divisa operó sin sobresaltos: el mayorista avanzó solo $6,5 en el mes, una suba de 0,5% que contrasta con el salto de casi 5% registrado en octubre, en plena antesala electoral.
El martes, el mayorista operó este martes a $1.455, una suba de $3,50 con respecto a la jornada previa, dejando la brecha contra el techo de la banda en torno al 3,9%, apenas por encima del 3,4% de fines de octubre.
Cabe resaltar que, durante la última semana de noviembre, el mayorista subió $26,50, acelerando levemente frente a los $22 de la semana previa. En lo que va de 2025, acumula una suba del 40,7%.
En cuanto al minorista, en el Banco Nación la divisa norteamericana subió $5 y se consiguió a $1.480,00, mientras que el promedio del BCRA, se ubica en $1.478,72. Los financieros operan con una tendencia similar, el MEP sube 0,2% y se vende a $1.478,59, mientras que el CCL trepa 1,7% y se ubica en $1.521,79. El blue se mantuvo estable en $1.445.