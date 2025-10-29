María Josefa “Pelusa” Bonazza, la única persona rescatada con vida tras el derrumbe del hotel Dubrovnik en Villa Gesell, falleció luego de luchar por su vida durante un mes. Hoy se cumple un año de la tragedia que ocurrió a las 00:25 del martes 29 de octubre de 2024, cuando la torre de 10 pisos, construida en 1986, se desplomó por completo, causando la muerte de nueve personas.

La investigación judicial, caratulada como estrago culposo calificado, sigue abierta. Hasta el momento hay seis imputados, todos en libertad: los capataces Celso Paco Pérez y Sergio Daniel Paco Laura; los albañiles Miguel Andrés Choque Juchani y Diego Alberto González; el arquitecto Jorge Enrique Bonavita y el contratista Rubén Taquichiri. Ninguno fue detenido y la causa se encuentra en etapa de producción de prueba pericial y testimonial, con ampliaciones técnicas solicitadas tras detectar irregularidades en el hormigón, incluido el uso de arena de mar, que afecta la resistencia estructural.

Publicidad

Las obras de modernización del hotel, que incluían la instalación de un ascensor, se encuentran bajo la lupa de los investigadores. La abogada de las familias, Graciela Bravo, afirmó que “el colapso fue consecuencia directa de trabajos negligentes e irregulares, vinculados a la instalación de nuevos ascensores y refuerzos de tabiques de hormigón armado”. Por su parte, el abogado del dueño del hotel, Alejandro Baldini, sostuvo que las obras “no afectaron la estructura del hotel” y que el ascensor “fue la única parte que quedó en pie”.

Según la investigación, las reformas carecían de permiso vigente y desobedecieron una orden municipal de paralización. Los resultados finales de las pericias técnicas determinarán la responsabilidad de los imputados y podrían marcar nuevas medidas civiles y penales.

Publicidad

A un año del siniestro, Bravo destacó el valor de los familiares: “A pesar del dolor y la ausencia, mantienen viva la memoria y la exigencia de justicia. Su lucha es un ejemplo de amor y compromiso con la verdad”.