La fuerte discusión de pareja de Jimena Barón que la dejó al borde de la separición

Jimena Barón decidió abrir la puerta a la intimidad de su vida cotidiana y compartió una anécdota que no tardó en llamar la atención de sus seguidores. La cantante no ocultó su fastidio por la durísima discusión que tuvo con Matías Palleiro, su pareja.

La escena transcurrió entre la cocina de su casa y los pasillos del supermercado, revelando una serie de pequeños desencuentros que terminaron por convertirse en un relato de reproches. Todo empezó cuando la pareja se preparaba para armar una picada destinada al asado que iban a compartir con invitados. Obsesiva con los detalles, Jimena revisó lo que habían comprado la tarde anterior y ahí detectó el faltante de la mitad del queso que ella había elegido.

En ese momento, Barón explotó ante la ausencia del lácteo. Sabiendo que el responsable podía ser alguien cercano, la cantante disparó su descargo: “Situación normal de convivir con hombres. Compramos ayer para la picada del asado que tendremos con gente que vamos a recibir hoy. Entonces saco el queso que compramos ayer para cortarlo. ¿Alguien sabe dónde está esta mitad? ¿Dónde está?”.

Desde la cocina, Matías intentó zafar y defenderse de las acusaciones. Él trató de excusarse diciendo que: “Tenés batatas y cosas allá. Está lleno de batatas”. Sin embargo, la situación solamente empeoró, despertando el reproche de Jimena. Sorprendida e indignada, la cantante retrucó lo obvio: “¿Qué tiene que ver una batata con un queso?”.

Este no fue el único cruce del día, pues Jimena recordó que ya venían de una discusión previa en el supermercado. Ella contó que en un momento se hartaron y terminaron comprando por separado. Cuando su novio le preguntó qué había subido, ella disparó: “¿Qué subí? El escándalo que hiciste en el supermercado”, recordando que se separaron “de caja, peleados”.

Barón reveló el origen del conflicto en la tienda, donde fue tratada de "rata". La cantante expuso la acusación: “Me trataste de rata, chequeaste el valor. Yo gasté más guita que vos. No lo podías creer”. Ahí fue cuando interfirió Palleiro y defendió su postura, enfocándose en la calidad de la compra más allá del valor: “Pero compré la mejor carne de todo San Isidro. No voy a hablar del valor”. La convivencia, definitivamente, demostró no ser algo tan fácil como parece.