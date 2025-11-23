Cómo fue el terrible accidente que sufrió la China Suárez: "Me rompí el..."

La China Suárez ha sacudido las redes sociales al compartir una serie de imágenes que exponen el lado menos idealizado de filmar una ficción. Aprovechando un momento de calma, la protagonista de la serie Hija del fuego decidió mostrar a sus seguidores el detrás de escena del rodaje, que tuvo lugar en la Patagonia.

Las historias compartidas por la actriz dejaron en evidencia el mal momento que pasó, sin que pudiera ocultar su angustia. El material que generó más impacto y preocupación fue una imagen donde aparece frente a cámara con un golpe visible en la nariz. Junto a la fotografía, la China reveló: “El día que me rompí el tabique”.

Aunque la expresión indignada en su rostro hablaba por sí sola, la actriz rápidamente le añadió un toque de ternura al mostrar el apoyo que recibió para recuperarse. Suárez agregó: “Pero tenía enfermero de lujo”, mientras se veía a Amancio, su hijo con Benjamín Vicuña, colocándole hielo con mucho amor.

Sin embargo, los percances no se limitaron al golpe. La seguidilla de accidentes continuó. En otra postal, la China mostró una marca roja en su escote, un percance que la puso fastidiosa. La actriz confesó que se quemó con un objeto mientras buscaba combatir las bajas temperaturas del sur, preguntando: “¿Quién se quemó con la bolsita de agua caliente?“.

Como si los golpes y quemaduras no fueran suficientes, la China también relató otros altercados. Tuvo que lidiar con problemas en su piel, revelando: “Tuve uno de mis peores brotes de acné y le mandaba fotos a mi cosmiatra desde allá”. Este comentario fue acompañado por un video donde se la ve sin filtros ni maquillaje.

A este cúmulo de momentos accidentados que la tuvieron a maltraer, se sumó la ocasión en que quedó encerrada en el set. La actriz mostró cómo sus hijos intentaron ayudarla desde afuera, aunque ella estaba entre risas y frustración. A pesar de los fuertes altercados, la China logró llevar adelante la ficción.

Aprovechando los días en el sur, la China también disfrutó del tiempo con sus hijos. Se la vio a la orilla del lago Lácar, en San Martín de los Andes, abrazada a Rufina, a quien llamó: “Mi compañera incondicional”. Además, se mostró junto a Magnolia y Amancio entre montañas nevadas y hospedados en una cabaña.