La desgarradora confesión de Nicolás Cabré luego de que su hija se fuera a Turquía

En medio de un cierre de año particularmente emotivo, el actor Nicolás Cabré reveló que está atravesando uno de los momentos más intensos de su vida. Mientras se prepara para su inminente boda con Rocío Pardo, una parte de él se sinceró y se emocionó por la nueva vida de su única hija, Rufina, quien reside en Estambul junto a La China Suárez.

Cabré, que se casará con Pardo el próximo 6 de diciembre, tuvo una conversación con Catalina Dlugi en el programa Agarrate Catalina, donde dejó entrever su lado genuino y reflexivo. Sobre su futura esposa, Cabré comentó que la llegada de la actriz fue clave, trayéndole paz. El actor sostuvo: “Estoy muy tranquilo, estoy pasando un momento de mi vida con mucha alegría. Hoy lo que abunda en mi vida es tranquilidad, más allá de todos los desafíos. Ella me trajo paz, estar bien acompañado y ser amado me hace ver las cosas de otra forma. Mientras nosotros estemos bien, mientras Rufina esté bien, lo demás se soluciona”.

La conductora destacó el camino personal que Nicolás está recorriendo, marcado por la revalorización de lo esencial y las pérdidas familiares recientes. Cabré habló de los golpes que ha sufrido, enfatizando en la rapidez de la existencia. El actor explicó que: “La vida pasa muy rápido, mis seres queridos se empiezan a ir. Me quiero ocupar de lo que importa, ya no estoy pendiente de cuántas cosas hago, de si cambio el auto”. También reflexionó sobre su árbol genealógico: “Pienso mucho en mi papá y mi mamá, los Cabré quedamos muy poquitos ahora”.

En este contexto de renovación, Rufina tendrá un papel fundamental en la boda, ya que entrará con su papá al altar. Cabré definió este momento como significativo: “Rufi va a ocupar el lugar que ocupaba mi mamá, va a ser fuerte. Ella me va a entregar. Es fuerte pero es lindo, es la vida”.

En cuanto a la situación actual de su hija, quien divide su tiempo entre Argentina y Turquía, Cabré abordó la dificultad que supone esta nueva realidad. “Es la nueva realidad, es el trabajo que me toca. Esto es parte de ser padre, me toca entender cuál es la situación y acompañar, lo único que importa es que ella esté bien. La decisión que tuvo que tomar no fue fácil, tengo que acompañarla y hacerla sentir tranquila”, contó Cabré.

Con gran honestidad, el actor se refirió a lo difícil que es tener lejos a Rufina, aunque fue reservado sobre el dolor. Dejó claro que su enfoque es no interponerse en la felicidad de su hija: “Lo que mejor podía ser era no ser un palo en su rueda. Lo que a mí me pase, lo que crea es problema mío. Me lo guardo, lo sabe la gente que me rodea”.

Para cerrar, Cabré remarcó que el norte de sus acciones es la felicidad de Rufina. Además, resaltó la excelente relación que existe entre su hija y su pareja, Rocío Pardo. El actor concluyó su relato con una tierna declaración: “La prioridad es Rufi y su felicidad. Ver cómo son Ro y Rufi me mata de felicidad, que ellas hagan sus planes. Que se vistan de la misma manera, que vayan con la modista, para mí es todo”.