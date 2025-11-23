Encontraron en su casa a una mujer que llevaría muerta casi una semana

El Barrio Obrero Municipal de Zonda experimentó una madrugada inusual tras el hallazgo del cuerpo de una mujer sin vida. La policía encontró a Nancy Beatriz Aracena muerta dentro de su vivienda, situada en la calle Luis Salvador González. El cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición.

La policía llegó al domicilio después de la 1 de la madrugada del domingo, alertados por vecinos que llamaron al 911 debido a un fuerte olor nauseabundo que emanaba de la casa.

Según una primera observación por parte de la Policía Científica, debido al avanzado estado de putrefacción en el que fue hallada, se estima que la mujer llevaba entre 3 y 6 días fallecida.

Fuentes del caso confirmaron que la fallecida, Nancy Beatriz Aracena, vivía sola. Además, se detalló que la mujer padecía algunas enfermedades crónicas y mantenía una relación casi nula con su familia.

Zulema Aracena, hermana de la fallecida, vive a pocas casas de distancia. Pese a esta cercanía, las hermanas tenían una nula relación. Fue otra mujer quien se acercó a buscar a Zulema para advertirle del olor que salía de la casa de Nancy.

Zulema Aracena confirmó a la policía que hacía 4 días que no veía a su hermana y autorizó el ingreso a la vivienda.

El informe de la UFI Delitos especiales recoge que Zulema relató la situación que su hermana era diabética y sufría hipertensión.

En el lugar del suceso, la Policía Científica no observó indicios de criminalidad. Por ello, se estima, en principio, que se trataría de una muerte natural. No obstante, se procedió al traslado del cadáver a la morgue para realizar la correspondiente autopsia.