Agustina Cherri contó lo mal que la pasó en sus inicios con Flavia Palmiero

Agustina Cherri fue una de las figuras más importantes de la televisión argentina desde su niñez. Sus primeros pasos los dio a los seis años, cuando fue seleccionada para "La Ola está de Fiesta", el exitoso programa de fines de los ochenta conducido por Flavia Palmiero. Posteriormente, se consagró en la telenovela juvenil de Cris Morena, Chiquititas. Sin embargo, la actriz confesó que sus inicios no fueron un "cuento de hadas".

En una entrevista con María Laura Santillán para Infobae, la actriz abrió su corazón para calificar esa etapa como "atípica". Cherri comenzó a trabajar y a ir a primer grado al mismo tiempo.

Publicidad

La actriz detalló cómo el trabajo invadía su vida personal. “Hay una parte de mi vida que no fue típica. Casi toda mi vida. Yo empecé primer grado y empecé la televisión”, recordó, explicando que su vida social escolar fue casi inexistente. “Nunca fui al cumpleaños de un compañero del colegio porque era la hora extra curricular”.

Las jornadas laborales de la niña eran extensas. “Del colegio iba a la televisión, que no había la reglamentación de los niños que ahora trabajan cuatro o seis horas”, narró la artista. Y añadió el rigor de su rutina: “Yo salía del colegio y trabajaba hasta las diez de la noche. Los fines de semana hacía teatro y me iba de gira feliz”.

Publicidad

A pesar del esfuerzo, Cherri mira esa época con afecto, pero con la perspectiva que le da la maternidad. “No tengo nada para decir con eso porque para mí cada vez que recuerdo esa etapa digo ‘wow, qué maravilla’”, confesó con sinceridad. Sin embargo, reconoce la anormalidad de la situación: "pero si ahora que tengo hijos decir ‘No era normal lo que yo vivía’".

Actualmente, y tras 35 años de trabajo ininterrumpido, Agustina Cherri está optando por alejarse de la actuación, a pesar de los ofrecimientos recibidos, para dedicarse a su familia.