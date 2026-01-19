Evangelina Anderson y Valentina Cervantes peleadas por un insólito motivo

En el panorama actual de la moda y los espectáculos, las redes sociales han activado las alertas de las "fashion police" ante una coincidencia de lujo. Evangelina Anderson ha deslumbrado recientemente con un accesorio que ya era furor en los outfits de Valentina Cervantes: la icónica cartera Chanel acolchada con cadena.

Esta pieza, que vive un renacimiento viral en este 2026, se ha convertido en el complemento obligatorio para los estilos de alta gama. Mientras que Cervantes elige el clasicismo del cuero negro para sus looks urbanos y deportivos en Londres, Anderson optó por una variante marrón chocolate ideal para combinar con tonos bronce y estampados.

Publicidad

Aunque algunos usuarios señalaron que Evangelina podría estar "copiando" a la mujer de Enzo Fernández, los especialistas sugieren que se trata de una coincidencia propia de la tendencia "quiet luxury". Este duelo de estilos ocurre en un momento mediático donde Anderson también es noticia por un drama familiar en el que se asegura que "ella se hace cargo de la familia al 100%".

El buen gusto de ambas referentes, que marcan el pulso de la elegancia en Argentina y Europa, confirma que este diseño de la casa francesa es la inversión definitiva de la temporada.