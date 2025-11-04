Este martes, la provincia de San Juan vivirá una jornada sin precedentes con el paso de treinta automóviles Ferrari que recorrerán sus calles principales como parte del Evento Ferrari Norte 2025. La caravana, que incluye sesenta visitantes extranjeros y cuenta con apoyo logístico de la marca italiana, transformará el paisaje urbano en una exhibición automotriz itinerante.

El encuentro comenzará a las 17:00 horas en el estacionamiento de la Puerta 1 del Autódromo El Villicum, donde se concentrarán los vehículos. A las 17.30 después, la caravana iniciará su recorrido hacia la ciudad de San Juan a través de la Ruta Nacional 40, continuando por Avenida Circunvalación, Avenida Guillermo Rawson y Avenida Libertador General San Martín. El trayecto incluirá el paso por puntos emblemáticos de la ciudad como el Centro Cívico y el Parque de Mayo, finalizando en el Hotel Del Bono Park donde los vehículos permanecerán exhibidos.

La actividad forma parte de un itinerario más amplio que comenzó en Ischigualasto y continuará el miércoles 5 de noviembre, cuando los automóviles abandonen la provincia a las 10.30 horas con rumbo a Mendoza. Este evento representa una oportunidad única para los entusiastas del automovilismo y el público general de observar esta exclusiva colección de vehículos que convertirá temporalmente las calles sanjuaninas en un escenario de lujo y potencia automotriz.