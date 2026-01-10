Matt Prokop, conocido por interpretar a Jimmie “The Rocket Man” Zara en High School Musical 3: Senior Year, fue arrestado el pasado 24 de diciembre en el condado de Victoria, Texas, y enfrenta cargos que incluyen la presunta posesión de pornografía infantil, según informan medios internacionales. El exactor se encuentra bajo custodia y, según los reportes disponibles, está detenido sin derecho a fianza mientras avanza el proceso legal en su contra.

El pasado de Prokop incluye denuncias de agresión agravada y una orden de restricción de su ex, Sarah Hyland. (Captura película HSM)

Las autoridades también lo habrían acusado además de resistencia al arresto y violación de condiciones de una fianza anterior, vinculada a otros problemas legales que Prokop había enfrentado en años recientes. En esa causa anterior, de 2024, se lo vinculó con cargos de agresión familiar agravada y resistencia al arresto.

Prokop, de 35 años, llegó al estrellato juvenil tras su participación en la franquicia High School Musical y otros proyectos de Disney Channel como Geek Charming, además de apariciones en series como Hannah Montana o Modern Family. Sin embargo, en los últimos años su actividad profesional se había reducido considerablemente.

Este arresto se produce en medio de la conmoción por la severidad de las acusaciones, especialmente por tratarse de material infantil explícito, un delito grave bajo las leyes de Estados Unidos que puede implicar largas penas de prisión si se lo encuentra culpable en un juicio.

El caso ha vuelto a poner la atención sobre Prokop no solo por estas nuevas acusaciones sino también por su historial de problemas legales y personales, que ya incluían una orden de restricción obtenida años atrás por su ex pareja, la actriz Sarah Hyland, tras denuncias de abuso en su relación.

Hasta el momento, no hay una fecha programada para una audiencia formal en la que se definan los pasos judiciales a seguir, y el actor permanece detenido mientras las autoridades continúan con la investigación.