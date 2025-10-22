Hace aproximadamente un año y medio que la relación entre Flor Vigna y Luciano Castro llegó a su fin, y los términos de la ruptura "no fueron los mejores". Tiempo después, Vigna había confesado que Castro le había sido infiel y que Griselda Siciliani, actual pareja del actor, había "tenido mucho que ver en la ruptura de la pareja".

Ahora, Vigna se muestra "liberada" y decidió volver a la carga, aunque de una manera más sutil y picante, publicando imágenes de su "peor momento personal". La artista subió fotos propias de la época en la que, según su relato, pasaba "muchas horas llorando por el hombre que la hacía sufrir".

En la publicación, Vigna se mostró con los ojos hinchados y ultra triste. El mensaje que acompañó la imagen fue directo, aunque sin nombrar a nadie: "Yo, cuando no me animaba a soltar lo que me hacía mal". Un detalle clave es que el mensaje dejaba en claro que se estaba refiriendo a un hombre.

Para reforzar la indirecta, Vigna incluyó un audio de fondo en su historia, donde se la escucha decir: "A mi amiga la volvió a llamar el HDP y ella lo quiere atender pero todos le decimos que no lo atienda".

La vinculación con Luciano Castro quedó totalmente confirmada al sumar que el look de las fotos publicadas por Vigna era "el mismo que tenía en la época en la que estaba en pareja con Castro".

Flor Vigna cerró la serie de historias con imágenes actuales, donde se la ve "radiante y muy sonriente". Su mensaje final fue un aliento al cambio y al amor propio: "Animate al cambio. Te está esperando un capítulo de vida hermoso. Confiá en vos".