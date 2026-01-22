Golpiza brutal en Caucete: imputan a un joven que dejó a la víctima con riesgo de perder un ojo

En una audiencia judicial celebrada este jueves, el joven Axel Laureano Quiroga Martínez (21) fue formalmente imputado por el delito de lesiones graves agravadas por el uso de la violencia y amenazas. La causa investiga una feroz agresión que dejó a su víctima, Fernando Javier Fernández Domínguez, con traumatismos craneoencefálicos, fracturas faciales y riesgo de pérdida visual en uno de sus ojos.

El fiscal interviniente, Francisco Pizarro, solicitó para Quiroga Martínez una prisión preventiva de tres meses mientras avanza la investigación, argumentando la gravedad de los hechos. La audiencia fue presidida por el juez Gabriel Meglioli.

Los hechos: una persecución y una golpiza brutal

Según consta en la denuncia radicada en la UFI Delitos Genéricos, los hechos ocurrieron en la noche del 13 de enero de 2026 en la zona de Vallecito, departamento de Caucete.

Fernández Domínguez relató que, mientras circulaba por la Ruta Nacional 141, notó que un Ford Escort color bordo lo seguía de manera intimidante. Tras detenerse con la intención de dialogar, fue atacado repentinamente por el conductor del otro vehículo, identificado posteriormente como Quiroga Martínez. La víctima declaró haber recibido una lluvia de golpes en el rostro que lo hicieron perder la visibilidad y luego el conocimiento, despertando solo cuando era trasladado en ambulancia.

Antecedentes y móvil: conflictos sentimentales de larga data

En su declaración, la víctima estableció un vínculo previo con el agresor y señaló un móvil de carácter sentimental. Fernández Domínguez afirmó que los problemas comenzaron aproximadamente hace un año y medio, tras haber mantenido una relación con la expareja de Quiroga Martínez.

Además, reveló un antecedente no denunciado: habría sufrido una agresión similar por parte del mismo individuo frente a su domicilio un año atrás, lo que sugeriría un patrón de violencia previo.

La investigación y la situación de la víctima

Tras la denuncia, efectivos de la Brigada de Investigaciones Este llevaron a cabo tareas de identificación, allanamientos y finalmente lograron la aprehensión de Quiroga Martínez en el departamento San Martín.

El estado de salud de Fernández Domínguez sigue siendo delicado. Permanece bajo estricto control médico por las graves lesiones, que incluyen fracturas en los huesos de la cara y un traumatismo encéfalo craneano. Los profesionales de la salud han evaluado que existe un riesgo concreto de que pierda la visión de uno de sus ojos como consecuencia directa de la golpiza.

La causa, caratulada como "lesiones graves agravadas por el uso de la violencia y amenazas", continúa su curso bajo la órbita del fiscal Pizarro, a la espera de que el juez Meglioli se expida sobre el pedido de prisión preventiva y se desarrollen las próximas etapas procesales.