Golpiza brutal en Caucete: la víctima podría quedar con secuelas permanentes

El violento ataque ocurrido el pasado lunes en Caucete, en el que un joven de 24 años fue emboscado y brutalmente golpeado, podría dejar secuelas físicas permanentes en la víctima, quien permanece internado en el Hospital Guillermo Rawson. Mientras los médicos luchan por su recuperación, la policía intensifica la búsqueda del único acusado, identificado como Quiroga, quien continúa prófugo luego de varios allanamientos infructuosos.

La investigación ya estableció el móvil: celos. Tanto la víctima, Fernando Javier Fernández Domínguez, como su agresor, habrían mantenido una relación con la misma mujer, conflicto que culminó en un acto de extrema violencia. El episodio comenzó cuando Quiroga siguió a Fernández desde el centro de Caucete. En la Ruta Nacional 141, pasando el paraje de la Difunta Correa, lo interceptó y procedió a agredirlo con una brutalidad inusitada.

Un ataque de extrema crueldad: golpiza y traslado en baúl

Los hechos, descritos por investigadores como de una crudeza "propia de una película", no terminaron con la golpiza. Luego de fracturarle todos los huesos de la cara a punta de golpes, el agresor subió al joven inconsciente al baúl de su propio automóvil. Finalmente, lo abandonó en la puerta de la casa de un familiar de la víctima, donde fue encontrado y trasladado de urgencia.

Fernández ingresó al centro de salud con un cuadro crítico: traumatismo encéfalocraneano (TEC), traumatismo ocular bilateral (en ambos ojos), traumatismo facial severo y, lo más grave, fractura de todos los huesos propios del rostro.

Pronóstico médico: riesgo de secuelas irreversibles

Aunque el joven se encuentra en proceso de recuperación, el pronóstico médico es reservado y los especialistas no descartan consecuencias permanentes. La mayor preocupación se centra en uno de sus ojos, donde existe un riesgo real de que el daño sea irreversible, lo que podría afectar severamente su visión de por vida.

El estado de Fernández sigue siendo grave, y su evolución en los próximos días será crucial para determinar el alcance total de las lesiones y el proceso de rehabilitación que deberá enfrentar.

Búsqueda policial sin resultados: el agresor se esconde

Frente a la gravedad del hecho, la policía ha realizado múltiples allanamientos en distintos puntos de la provincia con el objetivo de capturar a Quiroga. Sin embargo, todas las diligencias hasta el momento han resultado infructuosas. El sospechoso, señalado como el único autor material del ataque, parece haber logrado evadir el cerco policial.

La investigación continúa abierta y las fuerzas de seguridad solicitan la colaboración de la comunidad para obtener cualquier información que pueda conducir a su ubicación y aprehensión. El caso, que ha conmocionado a la localidad de Caucete y a toda la provincia, refleja un episodio de violencia interpersonal extrema cuyas consecuencias físicas y psicológicas perdurarán mucho más allá de la eventual captura del culpable.