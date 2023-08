Grave acusación en UFC: Bobby Green le respondió a Tony Ferguson con fuerza

UFC vive momentos de incertidumbre, luego de las idas y vueltas entre Bobby Green y Tony Ferguson. Ambos se vieron de frente el pasado sábado en el UFC 291, pelea que terminó con el legenario "Cucuy" sometido en el último round. Sin embargo, los cruces de palabras entre ambos no han sido para nada tranquilos. Es justamente por eso que "King" habló en The MMA Hour y no se guardó nada.

Al principio, Bobby destacó: "Si discutes con un loco, probablemente estés loco. Así que no voy a discutir con él. Por un lado, él piensa que estoy tratando de hacer esto intencionalmente para esta pelea, así que no voy a discutir con él sobre ese aspecto. Está loco con eso, pero no se puede discutir con locos. La otra parte del lado de esto, siento que estoy triste, y estoy triste porque es una marca en mi cuerpo de trabajo. Es triste porque significa que él piensa que sería diferente".

"No necesito engañar a ningún muchacho. Mis habilidades pagan las cuentas. Confía en mí, confío en las habilidades, no confío en el atletismo, o no confío en esto y aquello: las habilidades en esto, muchas cosas que ustedes no entienden están sucediendo. Y entonces me siento mal, porque hice el pinchazo en el ojo, me sentí mal porque sucedió. Lo que sucedió fue que saltó por un segundo, y yo no estaba listo y como que estiré las manos, y yo también iba a lanzar un golpe", sostuvo Green.

Problemas entre los peleadores de UFC

Por otra parte, "King" aseveró: "La segunda parte de esto es, cuando lanzo mi golpe, por qué son tan rápidos, es que lanzar como dijo Bruce Lee: flotas la mano y luego golpeas. Lo lanzas y lo rompes al final. Y a veces eso puede suceder y, 'Oh, se acercó demasiado'. A veces me trababa la mano porque el tipo estaba demasiado cerca y se doblaba. Y entonces, a veces esas cosas van a estar apagadas. Simplemente sucede en la lucha. Nos pasa a todos. Está loco. Dijo que tenía un chip en los dientes, o en la pierna, o algo así".

"El esta loco. Le dije, le dije: 'Quítate las gafas de sol'. Fue entonces cuando tropezó con una tabla, y por eso se equivocó la última vez. Estoy como, este tipo está loco. ¿No aprendiste la primera vez? Quítate las malditas gafas de sol en la casa, ¿sabes? Simplemente le diría, escucha, hermano, no tengo nada más que amor por ti. Espero que no tomes nada de esto personal. Es el juego de lucha. Nunca intentaría hacerle algo sucio a una leyenda, que viene de donde vengo yo, del mismo lado. Simplemente nunca quise decir algo así. Pensé que iba a ser un clásico de la droga. Si lo manchó así para él, eso realmente apesta", cerró Bobby Green.