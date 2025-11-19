El barrio porteño de Flores fue escenario de un violento accidente que dejó a una mujer en estado crítico y provocó serios daños materiales. Un camión de gran porte atropelló a una peatona y, tras perder el control, generó un choque en cadena que afectó a cinco autos estacionados sobre la Avenida Nazca al 800, según confirmaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió cuando el conductor del camión (cuya identidad no trascendió) realizó una maniobra brusca al encontrarse de frente con la mujer que cruzaba la calle. En el intento desesperado por esquivarla, terminó embistiéndola con un fuerte impacto que lo desestabilizó por completo y lo dejó sin dominio del vehículo.

Tras atropellar a la mujer, el camión colisionó primero contra un auto particular, luego impactó un utilitario y finalmente embistió a otros tres vehículos detenidos, causando múltiples destrozos en la cuadra. La mujer, de 42 años, fue asistida por personal del SAME, que debió practicarle maniobras de RCP antes de trasladarla de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde permanece internada en estado reservado.

El conductor fue demorado en el lugar y sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado 0, descartando la presencia de alcohol. Para los investigadores, la principal hipótesis es que la pérdida de control del camión ocurrió como consecuencia directa del atropello inicial, que generó el desvío brusco y los posteriores impactos.

Hacia las 7:25 de este martes, los vehículos involucrados fueron retirados y el tránsito quedó liberado en la zona, aunque continúa la investigación para determinar con exactitud la secuencia del siniestro y eventuales responsabilidades.