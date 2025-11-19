La nueva audiencia judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la restitución de sus hijas, Francesca e Isabella, culminó en un nuevo fracaso y un clima de máxima tensión. El encuentro, que se llevó a cabo de forma virtual con la presencia de la mediática y el futbolista, sumió el conflicto en un punto muerto debido a las posturas completamente opuestas y las exigencias cruzadas de ambas partes.

Uno de los principales focos de conflicto fue la residencia de las menores. Mientras que el delantero solicitó que las niñas regresen a Estambul, donde tienen su centro de vida y él reside por sus compromisos deportivos con el Galatasaray, la empresaria se negó rotundamente a esta posibilidad. Wanda Nara argumentó su negativa en la falta de garantías para el regreso de sus hijas a la Argentina, temiendo una retención en el exterior, y rechazó la propuesta de Icardi de fijar una caución económica, al considerar que sus hijas "no tienen precio".

Por su parte, la defensa de Icardi mostró su preocupación por el incumplimiento de las órdenes judiciales por parte de Nara, incluyendo su supuesta falta de adhesión a los regímenes de terapia y revinculación. Además, la audiencia estuvo marcada por pedidos inesperados: Icardi solicitó medidas para garantizar la comunicación con las niñas, mientras que Nara elevó la petición de una orden de restricción perimetral contra él.