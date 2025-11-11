La reacción de la China Suárez al ver que Rocío Pardo llevó a Rufina a la prueba de vestido de novia

Rocío Pardo está en tiempo de descuento para su boda con Nicolás Cabré, la cual se celebrará el 6 de diciembre en Córdoba. Mientras la bailarina se encuentra a full con los preparativos para su gran día, tuvo que pasar por el atelier de la diseñadora para la prueba de su vestido.

Para este momento tan especial, Pardo decidió llevar a Rufina Cabré, la hija de Nicolás Cabré y la China Suárez, ya que la menor se encuentra en Buenos Aires y tiene una excelente relación con la futura esposa de su padre. En las redes sociales, Pardo y Rufina compartieron parte de este instante, donde se las vio "muy compinches".

La reacción de la China Suárez, madre de Rufina, no se hizo esperar. La actriz observó atenta el video y, lejos de cualquier tensión, tuvo palabras de amor para la actual novia de su ex pareja. La China le escribió: "Gracias por ser tan buena con Rufi siempre".

Este gesto evidencia el buen vínculo que la actriz ha logrado entablar con cada una de las parejas que ha tenido Nicolás Cabré.

El vínculo entre la China Suárez y Nicolás Cabré siempre se ha caracterizado por la armonía desde su separación. De hecho, cada vez que la China estuvo "en el ojo de la tormenta" o recibió críticas por sus actitudes, el actor salió a respaldarla y aseguró que, como madre, ella era "impecable".