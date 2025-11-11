"Es una fake tan fake": Moria Casán desmintió la demanda de Susana Giménez

La serie sobre la vida de Moria Casán aún no ha sido estrenada, pero ya ha generado gran expectación y polémica. Luego de que se dieran a conocer las impactantes imágenes de Sofía Gala y Marco Antonio Caponi, comenzó a circular el rumor de que Susana Giménez podría iniciar acciones legales contra Netflix por el uso de su imagen.

Ante estas versiones, la propia Moria Casán salió a aclarar los dichos en su programa de televisión, siendo "tajante".

El rumor sobre la supuesta demanda de Giménez surgió tras la filtración de un video. En dicho video, se puede ver a Sofía Gala, caracterizada como Moria, y a Mica Riera, interpretando a Susana. Ambas recrean una de las etapas más recordadas de sus carreras.

Al abordar el tema en su programa, Las mañanas con Moria, la diva no dudó en responder: "Es una fake tan fake que no dan ganas de aclararla". Moria se encuentra actualmente en un gran momento profesional, habiendo regresado a la televisión por El Trece, mientras continúa el rodaje de su biopic.

Casán fue clara sobre la presencia de su colega en la historia: "Si se hace mi historia, tiene que aparecer".

A pesar de que la relación entre ambas divas siempre fue un "vaivén" y que Moria reconoció que nunca fueron amigas, llegando a lanzar "frases picantes" en el pasado, la conductora se mostró defensora de Susana.

Moria Casán fue enfática al asegurar que hoy hay un clima de reconciliación y que la aparición de Susana está "consensuado".

La "One" defendió la actitud de su excompañera frente al proyecto de streaming: "Susana es una mujer de paz absoluta; de ninguna manera puso reparos, al contrario, todo a favor”.

Finalmente, Moria cerró sus declaraciones con un gesto de reconocimiento hacia su colega: "En la serie está la señora Giménez porque forma parte de mi vida". Casán recordó la trascendencia de su dupla en la historia del espectáculo, afirmando que "Éramos el cuarteto superestelar, y no habrá ninguno igual".