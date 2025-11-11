Para el público, Florencia Peña es considerada una artista libre de prejuicios y condicionamientos. Sin embargo, la actriz ha reconocido que, en la intimidad, ha tenido que batallar muchas veces contra los estereotipos e ideas preconcebidas que arrastraba desde la crianza.

En una reciente entrevista, Peña reconoció que uno de los desafíos más grandes que le tocó afrontar en ese sentido fue la orientación sexual de su hijo menor, Juan Otero. El joven de 17 años es, además, histriónico y muy carismático, y nunca ha tenido reparos en mostrarse tal cual es, exponiendo todo lo que tiene que ver con su intimidad.

Florencia Peña, quien jura que Juan es el más parecido a ella de sus hijos, ahondó en los detalles de cómo supo de la particular libertad y estilo de su hijo "desde que nació".

La actriz recordó que, de niño, Juan jugaba con sus tacos y que a menudo, al llegar a casa, él se encontraba con los tacos puestos y cinco niñas que lo seguían: "Siempre fue la reina".

La libertad de Juan era tal que se iba al colegio con carteras, las pulseras y los anillos. Florencia reconoció que le decía que "no hacía falta, que podía ser quien era sin tener que llamar tanto la atención". Pero la actriz admitió que esa libertad de Juan era algo que la interpeló desde que nació, y que le costó asimilarla.

Fue el propio Juan quien la ayudó a comprender: "Él me ayudó y me empujó para que yo entendiera su libertad, que no tiene límites".

En este camino de aceptación, la mirada de Mariano Otero, el padre de Juan, también fue un factor. Flor reveló que a él también le costaba y le decía que no podía ir con carteras y pulseras, pero ella le respondía que lo dejara ser, y al final, él "lo terminó entendiendo".

Florencia Peña concluyó que hoy, tras el proceso, la relación con Juan es de "madre y amigos en la que podemos hablar de todo".