Inesperado: una estrella de UFC reveló los problemas por los que pasa y es furor

Mackenzie Dern quiere acomodarse en una rutina cada vez que tiene una pelea en UFC, pero eso no es realista porque de alguna manera la vida siempre se interpone en el camino. Antes de su última salida contra Angela Hill en mayo, la campeona brasileña de jiu-jitsu de 30 años reveló que estaba pasando por un tumultuoso divorcio con su exesposo, que también incluía una batalla por la custodia de su hija. Si bien eso finalizó, acotó que no puede superar el caos.

"Me di cuenta de que siempre tenemos problemas. Sólo la presión. El último que pasé por el divorcio. El divorcio es definitivo, pero no te das cuenta de cuántas consecuencias hay. Literalmente, toda esta pelea sigue pagando a mi ex. Es una locura, tengo que recibir un puñetazo en la cara y trabajas tan duro y haces todo esto y tienes que gustarte pagar mucho de algo. Ganar o perder, todo va a ser atendido. Haré más dinero y cosas así, pero son sólo problemas", sostuvo Dern.

Además, Mackenzie también indicó: "RVCA cerró, así que básicamente hice mi propio gimnasio en casa, explicó. Sigues invirtiendo en tu sueño y esperas que funcione. Estoy tratando de hacer que todo sea privado en casa porque eres muy vulnerable cuando todos ven tu entrenamiento. Soy campeona mundial de jiu-jitsu, pero la gente me ve en el gimnasio y estoy llorando, estoy frustrada porque siento que debería ser mejor en algo".

Contundentes palabras de Mackenzie Dern

"Siento que debería poder conseguirlo y no lo entiendo. No funciona. Hay lesiones y hay un montón de cosas que continúan y es como si solo quisiera poder entrenar y mejorar. No lo sé. En la pelea sale. Todo funciona. Tengo un nuevo cachorro, creo que incluso invento más problemas, más caos. Prospero con eso, la locura. El cachorro y todas estas cosas. Acostumbrarse a dividir a su hija la mitad del tiempo con usted, la mitad del tiempo con el padre y todas estas cosas", dictó la brasileña.

Para cerrar, Mackenzie Dern aportó: "Toda mi vida cuando estaba entrenando para ser campeona del mundo en jiu-jitsu, mis mejores momentos fueron cuando tenía una rutina y un horario y podías mantenerte enfocada. Creo que es por eso que es difícil ser madre e intentar ser campeona del mundo, ser campeona en el UFC porque necesitas ser consistente en tu entrenamiento. Cuando no sientes que eres consistente en tu vida cotidiana, un día es esto, un día es eso, eres como si solo necesitara entrenar. Sólo haz que funcione".