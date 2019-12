INseguridad SEGURA

Desde que asumió el nuevo gobierno me fui al silencio hasta esperar que se mostraran algunas cartas para iniciar el juego del análisis crítico que es mi estilo periodístico. En ese corto, pero transitado, camino aparecieron varias decisiones, unas para aplaudir otras no tanto; pero en materia de seguridad nacional, hasta ahora negativo.

El gobierno anterior había impuesto algunos protocolos que intentaban brindar mayor seguridad ciudadana, y dieron buenos resultados; y estos fueron derogados; veamos:

Uso de Armas Taser

Estas armas no letales y que no producen daño, son muy importantes para el momento mismo de la represión y hacer que esta se convierta en un acto preventivo que pueda tener un resultado más negativo tanto para el policía, como para la víctima y para cualquier ciudadano.

Esto fue derogado,y como razones se expuso que las pautas implementadas por el gobierno anterior se alejaban de las recomendaciones del "Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley" de la Asamblea General de las Naciones Unidas, debido a que ampliaba las ocasiones de uso de las armas y no las circunscribía al momento estrictamente inevitable.

Llama la atención que estos funcionarios de hoy, que criticaron duramente a las resoluciones de la ONU y de la OEA; hoy se basen en sus conceptos y principios.

Estas armas funcionan con un dispositivo electrónico que con un disparo o dos -a corta distancia- producen un impacto en el delincuente que consigue por unos instantes la inmovilización para que pueda ser aprehendido.

Las pistolas Taser generan una descarga eléctrica que inmoviliza al agresor. Cuando son disparadas, unos dardos guiados por un cable por una distancia de hasta diez metros provocan una descarga de 400 volts durante cinco segundos. Eso inmoviliza de inmediato a un atacante. El arma, además, graba toda la secuencia de uso -en imágenes y en audio-, tal como una caja negra de los aviones, por lo que pueden verificarse posteriormente las condiciones de tiro.

Es decir, armas que garantizan el control de su uso y la aplicación de medidas correctivas; lo que no garantizan las armas reglamentarias convencionales.

Centro de Formación de Gendarmes.

También se revocó la creación del "Centro de Formación de Gendarmes" en Complejo Unidad Turística Chapadmalal y el servicio cívico para llevar a cabo "las gestiones y articulaciones necesarias con otras jurisdicciones ministeriales a fin de que los objetivos y componentes del Servicio Cívico Voluntario en Valores vinculados a la educación, la salud y el bienestar, lo social y lo laboral puedan ser asumidos y gestionados por las áreas competentes de la Administración Nacional".

En Argentina la pérdida de valores en las últimas décadas se ha acentuado.

Cuando hablo de valores, hablo del reconocimiento de la vida, del honor, de la familia, del trabajo, del respeto por la autoridad y las instituciones, entre otros.

Hoy el docente no tiene autoridad, la Policía es nuestro enemigo y no el brazo que nos protege, la Justicia es el basurero socio político de nuestra Argentina.

Estos centros, alimentan estos valores, eso es indiscutible. Quienes hemos pasado por algunos de ellos, como los exploradores, Boy Scout, Gendarmería infantil, etc., bien sabemos que así fue.

De todas maneras, esto es voluntario, y no advierto la razón valedera de su revocación.

Si estoy de acuerdo en reintegrar el “uso social” del complejo Chapadmalal así su razón de creación, como los hoteles de Embalse en Córdoba.

Los sectores sociales más humildes necesitan de esta ayuda del Estado, y eso es muy bueno como razón de turismo social y deportivo.

El turismo o la participación en eventos deportivos y sociales, no puede estar sólo habilitado para la aristocracia social.

Control de documentación a ciudadanos.

Esta medida con base en prevención en los trenes trajo como resultado cientos de capturados que estaban con pedido de captura judicial. De allí, ya fue positivo.

Es decir, capturaron al posible autor de un delito del que cualquier ciudadano podía ser víctima, teniendo en cuenta la altísima tasa de reincidencia.

Para justificar la decisión de dar por terminado el programa que habilitaba el pedido de documentos en las calles y estaciones de trenes, la resolución asegura que la "medida criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados". "Se trata de una herramienta que pone a disposición de las fuerzas policiales y de seguridad la posibilidad de reforzar criterios de selección y discriminación".

Algo de razón puede tener en tanto que a los de traje no se les pedía documentos.

No obstante, yo prefiero que me pidan el documento y no tener que entregar todas mis pertenencias o hasta mi certificado de defunción como víctima de un delito.

Colocar este justificativo, es una locura sin sustento.

Dimos vuelta los valores.

Me molesta más, que un encapuchado tire piedras a un policía, o rompa lo que es público, y tiene derechos y muchos. Con esto acrecentamos la pérdida de valores.

Es así, cuando a quienes que tomar decisiones les haces perder autoridad, los valores están mal. Ocurre con tus padres, con los docentes, y con todos.

Esto ha de provocar mayor inseguridad, es inevitable; por eso sostengo que las medidas son desacertadas y creo que aquí la sociedad no puede dividirse como lo estamos actualmente.

La autoridad racional de las fuerzas de seguridad debe ser certera y profunda; porque ello provoca beneficios sociales, nos brinda seguridad.

A las mujeres y hombres que visten uniformes con hidalguía y honor les hago mi reconocimiento.

Me permito recordar al Comisario Ticho Escudero, a Nicolía, al querido Eleazar Luna, a Varguitas, a Rolito Vila, al caucetero Flores, al petiso Vrizuela (si con V), al Gringo Araya, entre otros; quienes dieron todo, su carrera porque los echaron, y hasta sus familias porque perdieron su sustento.

Estos POLICIAS dieron todo en aquellas últimas huelgas, porque lucharon por los que no tienen derecho, SUS CAMARADAS: LOS POLICIAS.

Recuperemos el valor de las Instituciones, fundamental para crecer como Sociedad.