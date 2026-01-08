La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los pedidos de prisión domiciliaria presentados por Julio De Vido y Lázaro Báez, dos condenados en causas penales de alto perfil, por lo que ambos seguirán cumpliendo sus penas en unidades del Servicio Penitenciario Federal.

En el caso del exministro Julio De Vido, la solicitud de arresto domiciliario fue denegada por motivos de salud y por su avanzada edad (tiene más de 70 años), pese a los argumentos presentados por su defensa sobre afecciones crónicas, como diabetes, hipertensión y problemas cardíacos. Los jueces de Casación consideraron que no estaban acreditados los requisitos legales que habilitan ese beneficio y que las condiciones de detención en la cárcel federal de Ezeiza permitían la atención médica adecuada, por lo que el exfuncionario continuará alojado allí.

Por otra parte, la defensa del empresario Lázaro Báez, condenado a pena de prisión por delitos de lavado de dinero y otros ilícitos relacionados con causas como la “Ruta del dinero K” y Vialidad, también presentó ante Casación un recurso para obtener el beneficio de la prisión domiciliaria, invocando problemas de salud. Ese pedido fue igualmente rechazado por la Sala IV del tribunal, que confirmó que Báez debe cumplir su pena en un penal (actualmente había estado alojado en distintas unidades penitenciarias) y no acceder al régimen de detención en su domicilio.

La negativa de los recursos de domiciliaria reafirma el criterio restrictivo de Casación respecto de la aplicación de ese beneficio, que exige requisitos estrictos para ser concedido, especialmente cuando se trata de condenados con penas firmes y en causas de gran impacto público.

Tanto De Vido como Báez seguirán sujetos a la ejecución de sus penas en contextos penitenciarios tradicionales, mientras sus defensas pueden explorar nuevas vías procesales o recursos en otras instancias judiciales conforme a la normativa vigente.