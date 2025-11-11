La polémica se encendió en el mundo del espectáculo luego de que Yanina Latorre y Matilda Blanco emitieran críticas punzantes sobre los looks que ha lucido Yuyito González en su regreso a la televisión como conductora. Lejos de guardar silencio, la ex vedette de 64 años aprovechó su espacio en el programa A la Tarde para responder con vehemencia a las acusaciones.

El conflicto escaló cuando Latorre, en su habitual estilo frontal, cuestionó la elección de vestuario de González, a lo que se sumaron las opiniones de la crítica de moda, Matilda Blanco. La respuesta de Yuyito fue inmediata y cargada de ironía y enojo.

"Están las cotorras hambrientas, listas para criticar", disparó González en referencia a sus detractoras. Visiblemente afectada por los comentarios sobre su cuerpo, la conductora no dudó en utilizar la ironía para defenderse: "Que me critiquen, que hablen, total, las tengo a todas comiendo de la palma de la mano, así que que sigan criticando. De última, que le pongan precio a todo, al talle, al cuerpo, a la edad... A mí me chupa un huevo".

La mediática hizo hincapié en el doble estándar que percibe en el ambiente, sugiriendo que las críticas provienen de personas que buscan hacer daño. "A mí que no me jodan más, yo estoy en otro nivel", sentenció, dejando en claro que no permitirá que la intimiden o la irrespeten.