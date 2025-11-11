Insultos y gritos: la pelea del Chino Leunis y Eugenia Tobal en MasterChef

No todo es armonía y risas en las grabaciones de MasterChef Celebrity. A pesar del buen clima que suele reinar entre los participantes, un insólito suceso ocurrido en el último desafío de la semana derivó en el primer cruce genuino y notablemente tenso de la temporada, involucrando a dos de las figuras más queridas: el Chino Leunis y Eugenia Tobal.

Todo comenzó tras un divertido pero exigente reto que consistía en "pescar" tres vegetales con un pinche, prueba que fue ganada por la actriz. El beneficio de Tobal era elegir el sector donde cocinaría y, al hacerlo, ocupó la isla que Leunis considera su "cábala" o su lugar de preferencia. Lo que al inicio parecía un pequeño error de logística o una broma, rápidamente se convirtió en un verdadero malestar por parte del conductor.

Al notar el gesto de molestia del Chino, la propia Eugenia se dio cuenta del error y le ofreció cederle el lugar, pero la respuesta fue tajante. "No, no. Me desenfoca. Me predispone pesimamente", lanzó Leunis, manteniendo la compostura pero con un claro tono de fastidio. El conductor se mantuvo firme en su isla asignada originalmente, visiblemente incómodo a lo largo de los minutos que precedieron al inicio del desafío principal.

El silencio se apoderó del estudio. Ante la tensión, Tobal intentó descomprimir la situación acercándose a abrazar a su compañero, en un gesto de disculpa. Pese a que Leunis trató de cambiar el tono, la ofuscación era evidente. La conductora Wanda Nara intervino para preguntar si querían volver a cambiarse, pero la postura del Chino fue inamovible.

"Un montón", definió Eugenia Tobal ante la magnitud de la reacción de su compañero, mientras que otros participantes, como Alex Pelao, intentaban que el clima se relajara con algunos chistes.