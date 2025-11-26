El descargo del Puma Rodríguez tras ser echado de un vuelo: "Delincuente"

Un escandaloso episodio que tuvo como protagonista a José Luis "El Puma" Rodríguez se vivió en pleno vuelo, y las imágenes del incidente llegaron a las redes sociales, generando numerosos comentarios que cuestionaban al artista venezolano. Sin embargo, el propio cantante grabó un video para hacer un fuerte descargo, explicar su versión de los hechos y reclamar a la empresa aérea por los cuidados que debe seguir debido a su delicada salud tras haber sido trasplantado.

El percance ocurrió durante un vuelo de Ecuador a Miami. El Puma contó su verdad: "Quiero agradecer a toda la prensa desde Argentina hasta España por su preocupación por mi persona. Infinitas gracias por tratar de indagar y de saber la verdad de lo ocurrido. Un hecho realmente lamentable que quiero explicarlo para que no se preste a confusiones".

El artista lamentó lo ocurrido con American Airlines, una aerolínea que elegía desde hacía 60 años. "Siempre elegí esta aerolínea por las conexiones que tiene, pero me ha sucedido algo que jamás pensé que me iba a suceder," afirmó.

El conflicto se originó por una valija. Rodríguez explicó que, tras cantar en Quito, tuvo que ir al aeropuerto a las 5 de la mañana y que viaja con un bolso donde lleva sus medicinas. Destacó que, como cualquier persona trasplantada, lleva medicamentos extra porque no sabe si los encontrará en su destino. "Llevo un bolso blindado, con medicinas... Sé que en el primer asiento no se puede llevar nada en la mano, por eso meto ese bolso debajo del asiento," detalló.

La confrontación inició cuando Ángel Coronado, el jefe de cabina, le dijo que el bolso no podía permanecer allí. El Puma le explicó: "hermano, llevo esto ahí porque tengo medicinas, por si me pasa cualquier cosa, subida o bajada de presión". Aunque Rodríguez le ofreció el bolso para que lo colocara arriba y el problema parecía resuelto, la situación escaló por un "comentario un poco tonto... una pendejada, una tontería". Alguien le dijo a Coronado que el cantante estaba "hablando pestes de él".

Coronado entonces le dijo a Rodríguez: "voy a hablar con el capitán para ver si te quedas en el avión o te botamos", tomando en serio algo tan simple. Rodríguez habló con el capitán, una persona mayor, y le explicó su condición de trasplantado y la necesidad de la medicina, pero el capitán le dijo que "el poder total lo tiene este muchacho Ángel Coronado".

Rodríguez relató que le pidió disculpas a Coronado y a la azafata si había cometido alguna falta, humillándose tres veces y diciéndoles que "me estaban haciendo mucho daño, que no dormí y no me siento bien". Pese a sus súplicas, el resultado fue su expulsión del vuelo.

"Me echaron como un delincuente y toda mi vida he luchado por tratar a la gente bien porque yo soy así. Me sentí humillado...," sentenció El Puma, visiblemente afectado. También se quejó del trato a los pasajeros, señalando que muchas veces a la gente se la trata "como ganado" y del tamaño de los asientos.

A pesar de la humillación, el artista aclaró que no juzga a toda la compañía, pero considera que si esa persona (Coronado) no está adecuada para manejar el poder dentro de una aerolínea tan poderosa del mundo, "creo que no está ese poder en buenas manos".

El cantante se sintió mal "espiritualmente, físicamente estaba cansado". Tuvo que llamar a su empresario, Ramiro Córdoba, para que fuera a rescatarlo al aeropuerto de Quito. Finalmente, agradeció a su director musical que se salió del avión en solidaridad. "Quise aclararlo para que no haya dudas. La gente me conoce... espero unas disculpas de American Airlines y que no vuelva a pasar esto," concluyó José Luis Rodríguez.