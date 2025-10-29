Desde que China Suárez y Mauro Icardi confirmaron su relación, han optado por hacer "todo juntos", incluso mudándose a Estambul para convivir en la llamada "casa de los sueños". Sin embargo, la actriz ha demostrado tener un rol que va más allá del acompañamiento personal, siendo una pieza clave en las gestiones legales del futbolista.

Lara Piro, la abogada de Icardi, confirmó la importancia de Suárez en el proceso de revinculación de Icardi con sus hijas menores, en el contexto de la causa de restitución internacional.

En diálogo con Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo, Piro aseguró que la actriz es fundamental para su novio, brindándole apoyo tanto en lo emocional como en lo judicial. La letrada reveló que los reportes de Suárez están incluidos en el expediente del caso y son sumamente positivos.

"Los informes de Eugenia, que están en el expediente, dice que ha sido extremadamente colaborativa y que ha ayudado mucho", afirmó Lara Piro. La abogada destacó además que Suárez "Siempre estuvo muy predispuesta y ha colaborado en absolutamente todo".

La colaboración de Suárez incluyó haber sido entrevistada por el Ministerio Público Tutelar en el marco de la revinculación entre padre e hijas.

Además de su asistencia legal, Piro señaló el apoyo personal que la actriz ha brindado a Icardi. Según la abogada, Suárez "Lo contuvo en su angustia, en su dolor, en su recuperación", reconociendo que la distancia no es fácil para el futbolista.

Un punto crucial que Suárez aporta al expediente es el vínculo con las niñas. Piro aseguró que los reportes que se encuentran en la causa "dan cuenta del buen vínculo que tienen las menores (hijas de Mauro Icardi) con ella".

Respecto al conflicto subyacente, la abogada mencionó que la comunicación fluida entre Icardi y sus hijas se perdió. Piro deslizó que la madre, Wanda Nara, estaría sugestionando a las menores.

En cuanto al progreso judicial, Piro informó que se espera una resolución "pronto" del juez Hagopián sobre la restitución internacional. El equipo legal de Icardi ya planea apelar si la resolución no es favorable. El futbolista, acompañado de la China Suárez, acaba de viajar a Milán para seguir adelante con todo lo necesario para su solicitud.