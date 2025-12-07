La dura confesión de la hermana de Lali Espósito tras ser acusada de acomodada

Anita Espósito, hermana de Lali Espósito, ha dado un giro inesperado en su carrera al pasar de trabajar tras bambalinas a ser panelista streamer en el éxito de Luzu TV. Aunque la menor de las Espósito ha estado en televisión desde niña, Anita siempre se mantuvo vinculada al espectáculo desde un lugar "más de espectadora". Ahora, con 39 años, forma parte del programa Patria y familia, conducido por Fede Popgold.

Su entrada al mundo del streaming fue accidental, ya que Patria y familia existe hace poco más de un año y medio. Antes de unirse al elenco, fue invitada junto con Cami Mayan al programa El churrito (que antes conducían Fede Popgold y El Topo), donde tuvieron un clip que "se hizo viral". Fue una "cosita de Kiko de El Chavo" que la hizo más conocida, y a partir de ahí comenzó a ir siempre como un "comodín de Luzu".

Antes de este cambio, Anita se desempeñaba profesionalmente trabajando con Abel Pintos como "su asistente personal, vestuarista y estilista", además de hacer vestuario en videoclips. Sin embargo, cuando el stream se volvió un programa "de todos los días" y Abel "sale mucho de gira", la labor era incompatible. Tuvo que tomar una decisión y la parte de vestuario y maquillaje que hacía, la relegó un poquito. No obstante, ha podido "despuntando el vicio" del estilismo a través de los disfraces en Patria y familia, e incluso estuvo a cargo de 106 vestuarios para la puesta del Gran Rex.

A pesar de disfrutar su nuevo rol, Anita lo asume con "cautela y prudencia". Confiesa que le resulta conocido el mundo del espectáculo, pero es nuevo desde la visión en la que ella "es la que se pone delante de cámara, la que se saca la foto o la cancelada si digo algo que está mal". El foco, dice, "está más puesto en mí", a diferencia de antes, cuando se preocupaba por "poder leer un comentario malo de mi hermana o poder leer un comentario malo del vestuario de Abel Pintos, que es lo que hacía antes".

Este cambio ha sido difícil, pues entró al medio "con bastante cagazo", sobre todo porque "ya hay un preconcepto sí o sí al ser hermana de Lali". Anita siente que debe hacer "un caminito más largo" porque no tiene el bagaje de la mayoría de los streamers. Sostiene que "aún me cuesta poner mi celu y grabarme a mí misma diciendo algo a cámara" porque se considera "bastante tímida", ya que primero necesita "la confianza y luego ahí ya después soy un payaso y no me importa nada porque no tengo vergüenza".

El temor principal es la exposición y el contexto social que la rodea. Al ser consultada sobre si lo disfruta, respondió que "Lo estoy aprendiendo a disfrutar porque, a priori, la exposición es algo que me pone nerviosa". Lamenta que cualquier cosa que diga "abre una polémica, ¿entendés? Y de eso todavía estoy cagada porque cualquier cosa que diga puede estar tomada para otro lado". Citó el ejemplo de Lali para enfatizar su miedo: "venimos de que publicaran las cuentas de mi hermana en Twitter, que desearan que la violen entre 40 chabones, o sea, estamos en un contexto bastante particular".

Pese a los miedos, su balance del 2025 es "Muy bueno", destacando el Gran Rex que hicieron con Patria y familia como algo "totalmente inesperado para mí". Ella ha decidido que, "Cuando suceden cosas que no me gustan tanto, decidí mirarlas desde otro lugar y pensar: “A ver qué me trae esto”". Sin embargo, si el sufrimiento prevalece, asegura tener una alternativa: "si lo voy a sufrir, sigo maquillando".