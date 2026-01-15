La foto que confirma las mentiras más oscuras del ex de Wanda Nara

Yanina Latorre, conductora de SQP, expuso un escandaloso trasfondo sobre Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara,. Según la periodista, Migueles oculta una historia marcada por el abandono de su hijo de seis años y deudas económicas con su anterior mujer.

Latorre reveló que el empresario y su ex fueron pareja por siete años, pero él la dejó embarazada por otra mujer y nunca conoció al niño. Para desmentir la versión que Migueles le daría a Wanda —asegurando que el embarazo fue una "trampa"—, la panelista mostró una imagen de él besando la panza de la madre. Además, denunció que él ya tenía antecedentes de engaño: “Cuando ella conoció a Migueles, le dijo que era soltero y sin hijos. A los cinco meses se enteró que tenía mujer y una nena de 8 años, que hoy tiene 21. Ella lo perdonó, él le prometió que iba a cambiar, ella le creyó”.

Sobre la crianza del menor, la conductora fue categórica: “Ellos fueron pareja 7 años. La dejó (estando) embarazada por otra mujer. Tuvo al niño sola, no la ayudó en nada. Hoy el niño tiene 6 años y Migueles no lo conoce”.

Añadió que "el sueño del niño es conocer al padre" y que, aunque "él pidió ver al niño 7 veces, ella le dijo que sí, todo documentado. Las 7 veces desapareció y lo plantó". No obstante, recientemente hubo movimientos legales: "Él acaba de mandarle una carta documento para ver al nene. Tuvieron una mediación y ella aceptó, solo pone como condición que sea en presencia de una psicóloga especializada en vinculación porque Migueles es un desconocido para el hijo, y que sea gradual".

La panelista también cuestionó la moral del implicado, afirmando que "el bebé fue buscado y eligieron juntos el nombre. ¿Se puede ser tan siniestro de negar a un hijo?". En el plano económico, reveló que Migueles no tenía tarjetas propias y utilizaba las de su ex: "No solo que no le pasaba un peso, si no que también le debía plata. Como todo turbio, no tenía tarjetas de crédito y usaba las de ella". La devolución de ese dinero solo ocurrió tras una intimación: "Él no quería devolverle el dinero, pero cuando le llegó la carta documento, le mandó todo el dinero que le debía de las tarjetas".

Por otro lado, la madre del niño pretende iniciar acciones legales: "Ella quiere que él le pida disculpas y que diga la verdad. Sabe que son mentiras lo que él cuenta, las mismas que le cuenta a Wanda Nara. Va a iniciar acciones legales". A pesar de que Migueles reside en Nordelta y viaja en avión privado a Punta del Este, se resiste a los gastos básicos de su hijo.

Latorre detalló que él miente a su actual pareja: “Le dice que ella ‘le clavó’ el embarazo, que no lo deja ver al nene y que lo aprieta por guita. Todo mentira”. Finalmente, indicó que, con una cuota de 860 mil pesos, "paga Medicus, el plan más bajo. Al niñito lo operaron en el Garrahan porque él no autoriza las internaciones en la prepaga" y concluyó: "El nene empieza primer grado. Él no pagó la mitad de la matrícula, ni la mitad del uniforme ni la mitad de la lista de materiales, pero vive en Nordelta y va en avión privado a Punta del Este".