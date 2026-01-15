La pareja de Wanda Nara no conoce a su hijo: el oscuro secreto de su pasado

En medio de la reconciliación entre Wanda Nara y Martín Migueles, y el viaje programado de la conductora a Italia por su divorcio con Mauro Icardi, estalló un escándalo sobre el pasado del empresario.

Mientras se comentaba que él la acompañaría para conocer a su sobrino en Europa, Fernanda Iglesias disparó: “Estaría bueno que conozca a su hijo primero, ¿no?”. Aunque la versión de Migueles indica que no lo ve porque su ex se lo impide, Yanina Latorre desmintió esto tras hablar con la madre del menor.

Latorre fue tajante al revelar el conflicto: “Ellos fueron pareja 7 años. La dejó (estando) embarazada por otra mujer. Tuvo al niño sola, no la ayudó en nada. Hoy el niño tiene 6 años y Migueles no lo conoce”.

Además, aseguró que existen pruebas de que él mismo evitó los encuentros: “Dice que no lo conocer porque su ex no lo deja. Eso es mentira. Hay pruebas. Las veces que pactaron encuentros él plantó al nene. Un chiquito ilusionado”. También agregó: “Siempre le pasó muy poco dinero. Nunca se interesó por la vida del niño. De todo hay prueba”.

Sobre el aspecto económico, la panelista detalló que Migueles perdió un juicio por alimentos: “La cuota es de 800 mil pesos. La paga, pero no le alcanza ahora. Nunca la ayudó en nada. Ella es maestra y hace malabares para darle todo a su hijo. La ayudan papás del colegio”. Latorre también sostuvo que el hombre engaña a Nara sobre la situación: “Le dice que ella ‘le clavó’ el embarazo, que no lo deja ver al nene y que lo aprieta por guita. Todo mentira”.

La historia de la relación terminó de forma abrupta en 2019: “Ella quedó embarazada en junio de 2019. Convivían. Todo normal. Él vendía celulares, la acompañaba a las ecografías. Así 4 meses hasta que se le chifló el moño y la dejó por otra de un día para el otro”.

Según el relato, en diciembre de ese año la dejó en la calle enviándole sus pertenencias en una camioneta Kangoo, y en febrero de 2020, mientras ella sufría de preeclampsia, él le inició una denuncia.

Actualmente, ante un posible acercamiento judicial, la madre puso condiciones: “Tuvieron una mediación y ella aceptó, solo pone como condición que sea en presencia de una psicóloga especializada en vínculos porque Migueles es un desconocido para el niño”.

En este contexto de alta exposición, también trascendió que Wanda Nara amenazó con demandar a Gustavo Méndez, quien le respondió: “Filtraste todo para generar odio mediático en contra de la China Suárez”.