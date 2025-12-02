Un fuerte reacomodamiento interno sacudió este miércoles al bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados, luego de que tres legisladores peronistas de Catamarca oficializaran su salida de Unión por la Patria para conformar un nuevo espacio propio. El movimiento, que se formalizó mediante una carta enviada a la presidencia de la Cámara baja, se produjo en un momento clave: justo antes de que el Gobierno de Javier Milei intente avanzar con un paquete de proyectos que necesita aprobar con urgencia.

Los diputados Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y el recién asumido Fernando Monguillot, todos vinculados políticamente al gobernador Raúl Jalil, comunicaron que dejarán de integrar el bloque kirchnerista y pasarán a formar parte de una bancada independiente. La nota, dirigida a Martín Menem, notificó la creación del nuevo bloque bajo el nombre “Elijo Catamarca”, lo que deja al peronismo sin tres de sus piezas legislativas.

La decisión no pasó inadvertida dentro del Congreso. Con esta fractura, Unión por la Patria pierde volumen y, por primera vez desde el inicio de la gestión Milei, queda en un virtual empate numérico con La Libertad Avanza: ambos espacios cuentan ahora con 94 diputados. En un escenario donde cada voto es determinante, este movimiento altera los equilibrios internos justo cuando la Cámara se prepara para el recambio legislativo y para discutir iniciativas sensibles que el Gobierno pretende tratar cuanto antes.

Dentro de la nueva estructura, Sebastián Nóblega quedó designado como presidente del flamante bloque catamarqueño. Según detallaron fuentes parlamentarias, la decisión responde tanto a diferencias políticas como a la intención del oficialismo provincial de tener mayor autonomía dentro del Congreso, especialmente en un momento donde la negociación federal vuelve a ganar peso en la agenda nacional.

La ruptura también expuso las tensiones al interior del peronismo catamarqueño. No todos los representantes provinciales acompañaron este paso: la diputada Claudia Palladino, alineada con la exgobernadora y actual senadora Lucía Corpacci, optó por permanecer dentro de Unión por la Patria. Su decisión impidió que la sangría fuera mayor y mantuvo el conteo de escaños en equilibrio entre el kirchnerismo y el bloque mileísta.

La salida de Ávila, Nóblega y Monguillot se interpreta como un golpe político para UxP en la antesala de una sesión donde el oficialismo nacional pretende avanzar con reformas económicas y administrativas que requieren números ajustados. El nuevo bloque “Elijo Catamarca” todavía no definió públicamente cuál será su postura frente al Gobierno, pero su irrupción ya comenzó a modificar el mapa de poder en la Cámara Baja.