Las desconocida historia de Lionel Scaloni en la final del Mundial con Francia

En la presentación de la AFA en Estados Unidos, Lionel Scaloni dejó emotivas y desconocidas palabras. El entrenador de la Selección Argentina estuvo junto con el Chiqui Tapia en el lanzamiento del nuevo proyecto. En dicho momento, el campeón del mundo se refirió a datos que pocos sabían de la Copa del Mundo de Qatar. Incluso, sorprendió a más de uno con sus comentarios.

"En realidad, me acuerdo de la jugada. En la cancha no... Estaba tan mentalizado que no... Después creo que tuvimos una nosotros de Lautaro. La siguiente. Cuando estás ahí en la cancha a lo mejor estás tan metido en lo que está sucediendo que... Sí te acordás de que hubo una salvada. Pero bueno, mejor, porque hubiera sido una pena que hubiera quedado marcada para siempre por no haber podido ganar esa final. Creo que fue merecida totalmente", resumió Scaloni.

Luego, Lionel agregó: "En un momento yo creo que me arrimo al cuerpo técnico y le digo ‘¿ganamos?’. Porque claro, hay veces que no sabía si faltaba uno más y ellos me contestan medio feo, se ve en la imagen, como diciendo ‘estás prestando atención a qué cosa’. Y ahí sí, en ese momento, cuando me dijeron que sí, estábamos muy cerca, nada más estábamos ahí al lado. Ahí sí que lo vi cerca. Antes de eso nunca lo vi, nunca. Ni siquiera cuando íbamos 2-0".

Emocionantes palabras de Scaloni

"Yo no lo veía ganado, yo no lo veía para nada. Aparte que ya habíamos tenido lo de Holanda y habíamos visto cosas peores en el fútbol y en ningún momento me vi tan superior. Nunca, nunca, ni estando 2-0 contra Francia. Francia ha hecho partidos en los que a lo mejor el rival pensó que lo pasó por arriba y terminó ganando Francia. Entonces, yo nunca me vi tan cerca como cuando Gonzalo (Montiel) iba a patear", aseveró el DT de la Selección Argentina.

Para cerrar, Lionel Scaloni comunicó: "Hice lo mismo que en la Copa América. Hizo el gol Gonzalo y por dentro dije ‘somos campeones del mundo, que alegría’. Me senté en el banco y veía a todos, a todos estos jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico, dirigentes, festejar. Al verlos tan felices dije ‘esto más grande de lo que yo pensaba’. Y ahí veo que un jugador, en este caso Leandro (Paredes), que me vino a saludar y llorando... Ahí te derrumbás completamente, no hay manera. Y encima yo que soy de lágrima fácil, peor. Tengo ese problema. Te emocionás y ahí sí te das cuenta de la magnitud de lo que dicen. Pero eso es el fútbol".