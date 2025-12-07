Lola Demichelis, el talento oculto que sorprendió a Evangelina Anderson

En el núcleo familiar de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, los talentos parecen florecer con elegancia y disciplina. Lola, la hija del medio de la pareja, ha cautivado a su madre al desarrollar una habilidad especial que combina el deporte y una conexión íntima con los animales: la equitación.

Lo que para muchos son actividades pasajeras, para Lola se convirtió en un "amor verdadero desde el primer día". Desde muy pequeña, los caballos han sido un refugio y, con el tiempo, una disciplina que domina con soltura admirable. La joven amazona ya despliega una destreza natural que distingue a quienes crecen entre riendas y trotes.

La técnica de Lola ha llamado la atención por ser descrita como "segura, firme y delicada a la vez". Además, su porte se complementa con la estética tradicional de la equitación, luciendo el look ecuestre clásico: pantalones ajustados, botas largas, remera entallada y un casco impecable.

Evangelina Anderson, una madre orgullosa, no dudó en compartir el avance de su hija. Con el celular en mano, capturó el momento perfecto de Lola montando, una imagen que transmitía concentración y pasión. La modelo, profundamente emocionada al ver a Lola desarrollarse en un deporte tan noble, acompañó la instantánea con dos palabras cargadas de afecto: “Mi reina”.