La Luna de sangre que ocurrirá en septiembre de 2025 se desarrollará bajo la influencia de los signos Virgo y Piscis, simbolizando la unión entre lo espiritual y lo terrenal. Este fenómeno astronómico, conocido como eclipse lunar total, se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra que tiñe nuestro satélite natural de un rojo intenso.

Este eclipse lunar total tendrá lugar desde la noche del domingo 7 de septiembre hasta el amanecer del lunes 8. Durante este tiempo, la Luna se sumergirá en la umbra terrestre, adquiriendo ese característico tono rojo cobrizo que le da el nombre popular de "Luna de sangre".

La visibilidad será más impactante en regiones como Asia, Australia, Europa del Este, África y Nueva Zelanda, donde la Luna de sangre brillará con mayor intensidad durante más de una hora. Se estima que aproximadamente el 85% de la población mundial podrá presenciar este eclipse total, posicionándolo como uno de los eventos celestes más destacados del año.

Desde una perspectiva espiritual, esta Luna de sangre es especialmente potente. Los eclipses suelen ser momentos de revelación que aceleran procesos, sacan a la luz verdades ocultas y despiertan emociones profundas. Al estar influenciada por Piscis, invita a dejar atrás cargas emocionales como duelos no resueltos o hábitos negativos, promoviendo la introspección, el descanso interior y la conexión con el ser interior.

Consejos

Mejorar la comunicación en pareja: Bajo la energía de Piscis, es un momento ideal para abrirse emocionalmente y hablar con sinceridad sobre lo que molesta o preocupa en la relación.

Reflexionar sobre los sentimientos propios: Para quienes no están en pareja, esta fase lunar es propicia para meditar acerca de lo que se busca en futuras relaciones y establecer límites claros para evitar sufrimientos.

Resolver conflictos internos: Analizar experiencias amorosas pasadas puede ayudar a cerrar ciclos kármicos y evitar repetir patrones dañinos.

En contraste, existen actitudes que se deben evitar para no atraer mala suerte en el amor durante la Luna de sangre:

No imitar a otros: Es fundamental mantener la autenticidad y seguir las propias emociones e intuiciones, sin dejarse llevar por lo que otros hacen o piensan.

No reprimir la intuición: Si surgen señales de alerta o "red flags" en una relación o cita, es mejor alejarse y no ignorar esos instintos.

No actuar por impulsos: La energía lunar puede ser intensa, pero tomar decisiones apresuradas sin reflexión puede perjudicar las relaciones.

Esta Luna de sangre representa una oportunidad para conectar con uno mismo y con el entorno afectivo de manera consciente, favoreciendo la sanación emocional y la autenticidad en el amor.