Madre desesperada busca ayuda porque su hija dejó de crecer

Valentina tiene 1 año y 4 meses y desde los 5, sus padres observaron que no aumentaba de peso. Al notar esto consultaron con distintos médicos pero la pequeña en vez de crecer con el paso del tiempo adelgazaba. Actualmente pesa 7 kilos y esto preocupa a sus familiares.

“Acá en San Juan le hicieron todos los estudios pero no pudieron determinar cuál es el inconveniente que ella tiene que la hace perder peso y no crecer en su fisonomía”, dijo Milagros, madre de Valentina. Si bien la obra social que tienen les cubre la consulta con algunos especialistas hay otros que no.