El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró este lunes que su país está listo para la “lucha armada” si fuera invadido por Estados Unidos, a la vez que denunció un supuesto plan del entonces presidente Donald Trump para empujarlo a “un baño de sangre”. La advertencia surge en un contexto de alta tensión, luego de que Estados Unidos anunciara el envío de buques de guerra y unos 4000 efectivos al Caribe sur, cerca de aguas venezolanas, para realizar maniobras contra el narcotráfico.

Maduro, en una rueda de prensa en Caracas, afirmó que los canales de diálogo con Washington están "malogrados". El mandatario venezolano denunció que ocho barcos militares de Estados Unidos y 1200 misiles apuntan hacia su país, constituyendo una “amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta”. Según Maduro, Venezuela enfrenta “la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años”.

En respuesta a lo que llamó "la máxima presión militar", Venezuela ha declarado la “máxima preparación para la defensa”. El presidente aseguró: “Nosotros estamos en un periodo especial de máxima preparación. Y en cualquier circunstancia vamos a garantizar el funcionamiento del país. Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela”. Además, convocó al alistamiento de venezolanos en la reserva y a la activación de 4,2 millones de integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana, sumando un total de 8,2 millones de milicianos y reservistas.

Maduro también acusó al entonces secretario de Estado, Marco Rubio, de querer llevar a Trump a una “masacre contra el pueblo de Venezuela”. En este escenario de gran tensión, Washington había aumentado a 50 millones de dólares la recompensa por información que condujera a la captura del mandatario venezolano, acusándolo de presuntos nexos con cárteles del narcotráfico. A pesar de esto, Maduro sentenció: “Venezuela jamás va a ceder frente a chantajes, ni amenazas de ningún signo”.