"Mentiroso y mujeriego": el fuerte descargo de Ciardone contra el novio de Wanda

Claudia Ciardone ha generado una fuerte controversia al exponer públicamente a Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara, por intentar contactarla con fines sentimentales,. Según la modelo, el empresario le envió mensajes y la llamó para insistir en un encuentro en Uruguay a pesar de su relación vigente con la conductora. Ciardone, quien decidió compartir estos chats debido a que se encuentra en pareja, calificó al involucrado de forma tajante: "Es mentiroso y mujeriego".

Sobre el inesperado acercamiento, la vedette relató en el programa SQP: "Fue extraño que me vuelva a escribir. No era necesario porque no hablé con él nunca más, desde junio de 2023". Detalló que el contacto se produjo recientemente: "Me escribió dos veces. Me mandó mensajes los primeros días de diciembre y después me llamó". A pesar de que el hombre inicialmente pidió disculpas por comportamientos pasados, luego intentó concretar una cita. Ciardone afirmó: "Me insistió para verme, obviamente no era para tomar un café porque sé cómo habla él. Yo le dije que no porque estaba en pareja".

Publicidad

La modelo profundizó en su descripción de Migueles al decir que "Martín Migueles es mentiroso y mujeriego, en ese orden". Recordando su propia historia con él, agregó: "Cuando yo estaba con personajes como este perdiendo el tiempo, me hubiese gustado que venga alguien y me cuente". En este contexto, le envió un consejo a la mediática: “Que esté atenta”. Además, reveló que el empresario "habló de encontrarnos en los médanos de Uruguay".

Ciardone aseguró tener todas las pruebas de sus dichos y manifestó: "Los mensajes los tengo, cuando Wanda los quiera ver, no tengo ningún problema en mostrárselos". Mientras tanto, en el entorno de la conductora las versiones son cruzadas. La periodista Pochi de Puro Show sostuvo que "a Wanda le cayó pésimo y estuvo llorando. Le advirtió que, si surge algo que compruebe una infidelidad de él, lo deja". No obstante, la propia Wanda Nara desmintió estas informaciones en sus redes sociales calificándolas como "Fake News".