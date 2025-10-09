Mercado Libre dio un paso más en el mercado automotor argentino con el lanzamiento de una nueva plataforma destinada a agilizar la compra y venta de autos. En la actualidad, en su sitio se publican más de 40.000 vehículos mensualmente, en un sector que registra cerca de 150.000 operaciones cada mes.

La propuesta surge a partir de una alianza estratégica con Flash, una empresa que se encarga de realizar una inspección mecánica gratuita de los autos y ofrecer una cotización inicial. Luego de esa verificación, el usuario puede elegir entre distintas alternativas para concretar la operación sin demoras ni trámites extensos.

Publicidad

El objetivo de la plataforma es simplificar la experiencia de compra y venta, ofreciendo transparencia, rapidez y precios reales del mercado.

Cómo funciona la nueva herramienta

El usuario ingresa los datos del vehículo y solicita la inspección gratuita.

Flash evalúa el auto y entrega una cotización estimada.

A partir de allí, el propietario decide cómo quiere avanzar con la venta.

Tres opciones para vender un auto