La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) reconoció a La Mona Jiménez por su destacada carrera artística que abarca más de cinco décadas. El homenaje tuvo lugar este jueves y resaltó la influencia del músico cordobés en la evolución del cuarteto, género que ayudó a consolidar y proyectar internacionalmente.

El reconocimiento, denominado "La leyenda del cuarteto", celebra sus 58 años de trabajo continuo, su producción discográfica con 102 álbumes y la autoría de 1.058 obras registradas. Esta distinción destaca su papel como una figura esencial en la cultura musical argentina.

Durante la ceremonia, SADAIC entregó a La Mona Jiménez material enmarcado que representa su historia personal y el legado del cuarteto. Entre los objetos entregados se encuentran una copia certificada de su formulario de ingreso a la entidad y de su primera obra registrada, "Baila Chiquita", inscripta en 1972. Este gesto simboliza el valor de su trayectoria y su influencia en la música popular.

El artista, oriundo de Córdoba, se prepara para presentarse este sábado en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, en el marco de una carrera que ha dejado una huella profunda en el panorama musical nacional e internacional.