Una persecución policial ocurrida durante la madrugada de este jueves en Albardón terminó con la detención de un joven que se desplazaba en una motocicleta robada. El procedimiento fue realizado por personal de la Unidad Operativa Kirchner y Las Tapias, cuando patrullaban por Ruta 40, a la altura del cementerio.

Según informaron fuentes policiales, cerca de la 1 de la mañana los efectivos observaron a tres sujetos que circulaban en una moto en actitud sospechosa. Al advertir la presencia policial, los individuos aceleraron la marcha e iniciaron la fuga hacia zonas descampadas. En medio de la huida abandonaron el rodado e intentaron escapar a pie.

Publicidad

El único detenido de los tres que habrían participado del robo fue llevado a la Comisaría 18°.

Uno de ellos, identificado con el apellido Reinoso, oriundo de la localidad de Campo Afuera, fue alcanzado por los uniformados luego de ofrecer resistencia. Durante la aprehensión, el joven agredió a los policías con golpes de puño y patadas, por lo que fue reducido en el lugar.

La motocicleta, una Keller 150 c.c., quedó secuestrada y fue trasladada a la Comisaría 18ª. Minutos después, un vecino del barrio Las Azucenas se presentó en la dependencia policial para denunciar el robo de su vehículo. Allí reconoció sin dudas la moto recuperada como de su propiedad.

Publicidad

Con las pruebas reunidas, Reinoso quedó detenido y vinculado al delito de robo, quedando a disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad, que instruye la causa. La Policía continúa con las investigaciones para identificar a los otros dos sujetos que lograron escapar en la oscuridad.