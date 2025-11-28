Ram, reconocida marca estadounidense especializada en pick-ups, inaugura un nuevo capítulo en Argentina con el lanzamiento de la Nueva Ram Dakota de fabricación nacional. Este modelo busca redefinir el segmento de las pick-ups medianas con un diseño impactante, robustez y un interior que destaca por su confort y tecnología de última generación.

La Dakota se ofrece en dos versiones, Warlock y Laramie, ambas equipadas con un motor turbodiésel de 2.2 litros que entrega 200 CV de potencia y 450 Nm de torque. La transmisión automática de 8 velocidades potencia su rendimiento, posicionándola como una opción versátil para el trabajo diario, la aventura y el uso cotidiano, manteniendo el sello de fortaleza característico de Ram.

En el exterior, la pick-up muestra una presencia sólida y moderna, pensada para adaptarse a diversas necesidades. Los faros Full LED delanteros y traseros, faros antiniebla con función cornering, espejos laterales con desempañador y comando eléctrico, además de elementos funcionales como protector de cárter, estribos laterales y un portón de caja asistido, aseguran robustez y practicidad en todo tipo de terrenos.

La versión Warlock resalta su espíritu off-road con detalles como paragolpes y parrilla en acabado Satin Grey, molduras negras, espejos oscuros, llantas de aleación de 17 pulgadas y la exclusiva barra antivuelco RAMBAR®. Su diseño refleja fuerza y capacidad para quienes buscan aventura.

Por otro lado, la Laramie ofrece una estética más sofisticada con paragolpes y molduras color carrocería, parrilla y espejos cromados, llantas de 18 pulgadas y la distintiva Ram LED Lightbar, otorgándole un aire elegante sin perder solidez ni rendimiento.

En términos de capacidad, la Dakota dispone de un tanque de combustible de 80 litros y uno de UREA de 23 litros, brindando buena autonomía. Su peso en vacío es de 2.150 kg. La caja de carga, con una superficie de 2,55 m² y volumen útil de 1.210 litros, permite transportar hasta 1.020 kg y remolcar 3.500 kg, cifras que la posicionan como una de las más competitivas del segmento.

Las dimensiones generales son 5.356 mm de largo, 1.965 mm de ancho y 1.822 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3.180 mm. El despeje al suelo alcanza los 228 mm, mientras que los ángulos de entrada y salida off-road son de 27,7° y 26,7° respectivamente, facilitando la maniobrabilidad en terrenos complejos. Los neumáticos varían según la versión: 265/65 R17 para Warlock y 265/60 R18 para Laramie.

En cuanto a tecnología, la pick-up incorpora un completo ecosistema para asistencia de manejo, seguridad y conectividad. Ambas versiones cuentan con arranque por botón, llave inteligente Smart Key, dirección asistida eléctrica, freno de estacionamiento eléctrico y sistema de tracción 4AUTO, 2H y 4L con reductora 4:1. Los modos de conducción Normal, Sport, Nieve y Arena permiten adaptar el vehículo a diferentes condiciones y terrenos. Además, se suman cámara 540° y sensores delanteros y traseros para facilitar maniobras tanto urbanas como off-road.

El interior destaca por su confort, con revestimientos en cuero negro, asientos delanteros con regulación eléctrica y volante ajustable. El climatizador automático bi-zona mejora la experiencia de viaje, mientras que la consola central ofrece múltiples opciones de conectividad, incluyendo puertos USB A y C, además de toma de 12V.

La central multimedia de 12,3 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay funciona como el núcleo del sistema, complementada por un tablero digital de 7 pulgadas y cargador inalámbrico Ram Charger. El diseño interior combina funcionalidad con un estilo robusto y moderno.

En materia de seguridad, la Nueva Ram Dakota ofrece un paquete integral que incluye 6 airbags (frontales, laterales y de cortina), frenos a disco con ABS y distribución electrónica (EBD), control de estabilidad y tracción (ESC), tercer cinturón inercial trasero y anclajes ISOFIX. Los apoyacabezas regulables y el diseño de la cabina priorizan la protección y confort de todos los ocupantes.

Las asistencias a la conducción comprenden Control Crucero Adaptativo, Asistente de Mantenimiento de Carril, Detector de Punto Ciego, Frenado Autónomo de Emergencia y control de ascenso y descenso en pendientes. La versión Laramie suma Alerta de Tráfico Cruzado para mejorar la seguridad en maniobras de retroceso en espacios reducidos o con baja visibilidad.

El motor de 2.2 litros, 4 cilindros y 16 válvulas, con tracción integral permanente (AWD), tracción trasera (RWD) y tracción en las cuatro ruedas con reductora (4WD Baja), ofrece un rendimiento confiable y versátil gracias a sus cuatro modos de manejo: Normal, Sport, Arena y Nieve. El bloqueo de diferencial trasero con comando eléctrico contribuye a la precisión en terrenos difíciles.

Su arquitectura combina robustez estructural con confort y capacidad off-road. Los frenos de disco en ambos ejes garantizan estabilidad, mientras que la suspensión delantera independiente con doble horquilla baja y la trasera con eje rígido y elásticos parabólicos aseguran un manejo suave y seguro, incluso bajo cargas pesadas o terrenos complicados.

Con la llegada de la Nueva Ram Dakota, la marca reafirma su esencia: ofrecer vehículos potentes, sólidos y confortables que no solo acompañan, sino que definen el camino, pensado para quienes buscan rendimiento, estilo y tecnología en una pick-up mediana producida en Argentina.