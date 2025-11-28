Un perro cayó este mediodía a un pozo profundo ubicado en inmediaciones de la plaza del barrio René Favaloro, en Chimbas, y tuvo que ser rescatado por personal de Bomberos Voluntarios. El hecho ocurrió a las 12.41 de este jueves, cuando un llamado de auxilio alertó sobre la peligrosa perforación sin tapar ni señalizar que representa un riesgo para cualquier transeúnte.

El pozo representa un peligro latente para cualquier transeúnte.

Desde el cuartel chimbero salió el móvil 7, conducido por Santiago Gonzálezy con la bombero Agustina Pizarro a cargo. Poco después arribaron el suboficial mayor Sergio Trigo y los voluntarios Juan Vivarez y Oriana Jofre, quienes llegaron en movilidad particular para reforzar el operativo.

Las voluntarias de Bomberos de Chimbas que sacaron de la perforación al cachorro.

Al arribar, constataron que un cachorro mestizo de tamaño mediano había caído a un pozo de tres a cuatro metros de profundidad y aproximadamente 80 centímetros de diámetro. Tras evaluar la situación, se determinó que Pizarro sería quien descendería por la perforación para verificar el estado del animal y ejecutar el rescate.

La maniobra se realizó con éxito y el perro fue sacado sin lesiones. Vecinos que se acercaron al lugar expresaron preocupación por la presencia del pozo, cuya función desconocen, y advirtieron que constituye un peligro inminente tanto para animales como para las personas de la zona, especialmente los niños que frecuentan la plaza.

El abrazo emocionado de las voluntarias tras el rescate exitoso del animal.

Finalizado el operativo, las voluntarias que lograron concretar el rescate no ocultaron su felicidad por el resultado y se fundieron en un abrazo que emocionó a quienes presenciaron la escena.