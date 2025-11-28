Patricia Bullrich criticó con dureza al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, luego de que la entidad suspendiera a los jugadores titulares de Estudiantes y a su presidente, Juan Sebastián Verón, tras el polémico desplante a Rosario Central en el pasillo del campeón. “Verón está con el hincha de verdad. Tapia, con la casta y la mafia de siempre. Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios. La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia”, escribió la funcionaria en X.

La AFA determinó que los futbolistas que participaron del desplante cumplirán dos fechas de suspensión en el arranque del próximo torneo. Además, Verón recibió una sanción de seis meses “para toda actividad relacionada con el fútbol” por infringir el artículo 12 del Código Disciplinario. Santiago Núñez, capitán del Pincha, no podrá portar la cinta durante tres meses y el club deberá abonar una multa económica “por conducta ofensiva y violación a los principios del juego limpio”.

Publicidad

El conflicto comenzó tras la proclamación de Rosario Central como “Campeón de Liga 2025”, luego de finalizar como puntero de la tabla anual, lo que generó un amplio rechazo entre los fanáticos y dirigentes de Estudiantes. Durante el pasillo del campeón, los jugadores del Pincha se pusieron de espaldas mientras los de Rosario Central pasaban, un gesto que según la AFA desnaturalizó la ceremonia de homenaje.

Verón reconoció públicamente haber dado la orden a su plantel de realizar el desplante, lo que motivó la sanción del club y del presidente. Las declaraciones de Bullrich se suman al debate sobre la relación entre el fútbol profesional y la gestión de la AFA, en un contexto donde el liderazgo de Tapia ha sido cuestionado en varias oportunidades por supuestos vínculos con intereses empresariales y políticos.