Héctor Storniolo, empresario investigado por presuntas estafas vinculadas a la venta de lotes para vivienda, continuará el proceso penal en su contra en libertad. La decisión fue tomada este jueves por el juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi, quien rechazó el pedido de la Fiscalía para extender la prisión domiciliaria que Storniolo venía cumpliendo.

El planteo del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Eduardo Gallastegui, buscaba mantener la medida coercitiva al considerar que aún existía riesgo procesal, especialmente por la cantidad de denuncias que siguen sumándose. Sin embargo, el juez entendió que no hay elementos que indiquen peligro de fuga ni posibilidad de entorpecimiento de la investigación, por lo que resolvió otorgar la libertad mientras el expediente continúa avanzando.

La resolución llega en un momento clave del proceso, ya que la prisión domiciliaria del empresario estaba cerca de cumplir su plazo legal. Con la nueva disposición judicial, Storniolo dejará de ser el único imputado privado de la libertad en esta causa, que acumula más de 300 denunciantes y un perjuicio económico estimado en más de 2.700 millones de pesos.

Storniolo se encontraba con prisión domiciliaria.Foto: archivo DIARIO HUARPE

Para acceder al beneficio, el empresario ofreció como garantía un departamento perteneciente a un familiar cercano, ubicado en el mismo complejo donde cumplía la prisión domiciliaria. Esa propiedad funcionará como fianza para asegurar su sometimiento al proceso.

La investigación por presuntas estafas inmobiliarias alcanzó también a otras personas vinculadas a la operatoria. Entre los imputados figuran el empresario Juan Mauricio Gallerano Lahoz, el arquitecto Diego Reta, la abogada Marianela Pérez Bedini y los operadores inmobiliarios Federico Salinas y Ricardo Sánchez Montilla.

Con el correr de los meses, varios de ellos fueron recuperando la libertad mediante distintos mecanismos judiciales. Gallerano Lahoz logró un acuerdo económico con los damnificados y quedó desvinculado de la imputación. Sánchez Montilla también alcanzó un compromiso de reparación con más de 30 denunciantes y obtuvo la misma resolución. Reta, Salinas y Pérez Bedini habían recuperado la libertad en octubre pasado, en todos los casos bajo medidas de restricción para garantizar el normal desarrollo de la causa.

La investigación, considerada una de las más complejas de los últimos años en materia de delitos económicos en la provincia, continuará ahora con todos los imputados en libertad, mientras la Fiscalía sigue recepcionando declaraciones y nueva documentación aportada por las presuntas víctimas.