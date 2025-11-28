Sube a 94 el número de muertos por el incendio en rascacielos de Hong Kong

El devastador incendio que se desató el miércoles en un complejo de rascacielos en el barrio de Tai Po, Hong Kong, ha dejado un saldo de 94 personas fallecidas, según confirmaron las autoridades locales. Además, cerca de 80 heridos han sido reportados, entre ellos once bomberos, lo que genera preocupación sobre un posible aumento en el número de víctimas fatales.

Las llamas afectaron el complejo residencial Wan Fuk Court, donde aunque el fuego está mayormente controlado, aún persisten focos activos en algunos pisos superiores. Los equipos de bomberos mantienen activas las tareas de búsqueda y rescate para localizar posibles sobrevivientes o víctimas adicionales.

En señal de duelo, las autoridades anunciaron que las banderas en edificios oficiales ondearán a media asta y se cancelarán todos los actos de celebración previstos, en memoria de quienes perdieron la vida en esta tragedia.

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, ordenó una inspección exhaustiva de todos los edificios públicos que se encuentren en obras de renovación. Esta medida responde a las investigaciones preliminares que señalan como causa probable la inflamabilidad de una espuma rígida de poliestireno utilizada en las ventanas, la cual habría facilitado la rápida propagación del fuego.

Hasta ahora, tres personas han sido detenidas por presunta negligencia: dos directores y un constructor vinculados a una inmobiliaria. Mientras tanto, los expertos analizan muestras del material utilizado en el andamiaje que cubría la fachada, señalando que el uso de bambú podría haber contribuido a la expansión del incendio.